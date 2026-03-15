Desde la Dirección General de Emergencias han pedido no acercarse a las zonas costeras de la isla y extremar la precaución

Más sol y menos lluvia para el país: activan la alerta por rachas de viento de hasta 100 km/h en el norte de Cataluña

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El Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal, reunido este domingo al mediodía en el Centro de Coordinación de Emergencias 112, ha acordado enviar un mensaje masivo ES-Alert en Menorca de carácter preventivo para advertir a la población del riesgo en las zonas marítimas y costeras.

Desde la Dirección General de Emergencias han pedido no acercarse a las zonas costeras de la isla y extremar la precaución debido al fuerte viento que se espera en Menorca durante las próximas horas.

Caen árboles y se desprenden techos por los fuertes vientos en Menorca

La alerta roja meteorológica activada desde las 13:00 horas en Menorca ya ha provocado incidencias, como la caída de árboles, el desprendimiento del techo de instalaciones públicas y privadas y el cierre temporal de la carretera de Cala en Blanes en Ciutadella.

El puerto de Mahón ha registrado a las 13:00 horas una ola máxima de 10'53 metros de altura y en el norte de la isla se han contabilizado rachas de viento de hasta 114 kilómetros por hora.

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En Mahón, ha volado el techo de una nave en el polígono industrial y se ha tenido que actuar por la caída de árboles en el Paseo Marítimo.

El Ayuntamiento ha activado el Plan de Emergencias municipal

El Ayuntamiento ha activado el Plan de Emergencias municipal, como el de Ciutadella, donde el desprendimiento de unas planchas metálicas de la gasolinera de acceso a Cala en Blanes ha obligado a cerrar temporalmente la carretera.

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El Ayuntamiento de Es Mercadal ha clausurado el acceso al polideportivo por idéntico motivo y se ha tenido que suspender al descanso el partido del Mercadal de la Liga del Grupo 11 de Tercera Federación.

Los puertos de Mahón y Ciutadella permanecen cerrados y Baleària ha cancelado todas sus conexiones con Alcudia y Barcelona previstos a lo largo del día. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha extendido hasta la medianoche la alerta roja ante el riesgo extremo, por lo que Emergencias recomienda evitar el entorno del mar, las playas, los puertos y los acantilados.

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Se activa la alerta roja de Protección Civil en Menorca

Al mismo tiempo, se ha activado la alerta roja (Índice de Gravedad 2 del Plan Meteobal) de Protección Civil en Menorca por fenómenos costeros, como consecuencia del aviso rojo activado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este fenómeno.

También se ha activado la alerta naranja (IG-1 del Plan Meteobal) por fenómenos costeros en Mallorca y la alerta amarilla (IG-0 del Plan Meteobal) en Ibiza y Formentera.

Según las previsiones de la Aemet, durante la tarde y la noche de este domingo podrían registrarse fenómenos costeros de máxima intensidad en Menorca, con olas de entre siete y ocho metros de altura y vientos que podrían alcanzar los 90-100 km/h.

Los vientos podrán alcanzar los 70 km/h en Mallorca

En Mallorca, especialmente en la zona noreste, también se esperan fenómenos costeros y vientos intensos, aunque no tan elevados como en Menorca. Los vientos podrían alcanzar entre 60 y 70 km/h en zonas urbanas y mayor intensidad en las cumbres de la Serra de Tramuntana.

Por este motivo, el Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal activa el nivel naranja (IG-1 del Plan Meteobal) por fuertes vientos en Menorca y Mallorca.

Ante esta situación, desde la Dirección General de Emergencias e Interior se recomienda no acercarse a las zonas costeras de Menorca y Mallorca, extremar la precaución y seguir las indicaciones de las autoridades. También queda prohibido hacer fuego en Mallorca y Menorca.