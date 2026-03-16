La borrasca Samuel firma el récord: ya son 18 los temporales declarados esta temporada

Ya son 18 los sistemas nombrados esta temporada, por lo que se supera el récord de nombramientos de 2023-2024

Envían un mensaje ES-Alert en Menorca: los fuertes vientos provocan la caída de árboles y desprendimientos de techos en las naves

Compartir







La borrasca Samuel está generando rachas de viento huracanadas en el entorno de los Pirineos y fuerte oleaje en el norte del Mediterráneo y Baleares, según ha señalado a través de un mensaje en 'X' la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). "El servicio meteorológico de Andorra ha nombrado a la borrasca Samuel. Este domingo genera rachas huracanadas en el entorno de los Pirineos. Fuerte oleaje en el norte del Mediterráneo y Baleares, que seguirá el lunes", ha indicado.

Con esta, ya son 18 los sistemas nombrados esta temporada, por lo que se supera el récord de nombramientos de la temporada 2023-2024.

Desde Alice hasta Wilma: los nombres de las borrascas

La Agencia Estatal de Meteorología decidió dar nombres a las borrascas con gran impacto para evitar que estos fenómenos meteorológicos se asocien de forma unívoca a "impactos graves o catastróficos". El organismo quiere mejorar la comunicación hacia la ciudadanía y los medios de comunicación y favorecer la preparación y respuesta de las administraciones ante episodios meteorológicos adversos, así como la elaboración de estudios a posteriori.

AEMET participa desde 2017 en el programa de nombramiento de borrascas con gran impacto en el seno de EUMETNET, organización para la cooperación de los servicios meteorológicos europeos, dentro del Grupo Suroeste (SW). Para el nombramiento se emplea una lista prefijada y acordada entre todos los países del grupo compuesta por 21 nombres que alterna masculinos y femeninos.

La secuencia para esta temporada es la siguiente: Alice, Benjamin, Claudia, Davide, Emilia, Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils, Oriana, Pedro, Regina, Samuel, Therese, Vitor y Wilma.

PUEDE INTERESARTE Vuelve el frío justo antes de la primavera, bajan hasta ocho grados las temperaturas

El viento, el protagonista en Andalucía y Cataluña

La estabilidad se impondrá este lunes en la Península con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio, aunque permanecerán activos avisos por rachas de viento en Andalucía y Cataluña, además de en Baleares, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En concreto, estará activo el aviso amarillo por viento en Cádiz y en la zona del Ampurdán, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en ambos territorios. Asimismo, estará activo el aviso amarillo por viento en el prelitoral sur de Tarragona durante las primeras horas del día, con rachas de hasta 70 kilómetros.

Respecto a Baleares, también permanecerán activos avisos de nivel amarillo en Mallorca, donde las rachas alcanzarán los 80 kilómetros por hora, y en Menorca, donde el viento podría llegar a los 70 kilómetros.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

También permanecen activos avisos de nivel naranja por temporal marítimo en Asturias, Cantabria, Cataluña, Galicia y País Vasco, además de en Baleares, donde las olas podrían alcanzar hasta 12 metros de altura en Menorca y 10 en Mallorca.

Por su parte, en Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro, los entornos de los Sistemas Central e Ibérico y el norte y este de la meseta Norte el día comenzará con cielos nubosos y bancos de niebla, aunque con tendencia a despejar a lo largo del día. Solo se esperan precipitaciones débiles en el Cantábrico oriental durante la primera mitad del día.