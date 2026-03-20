El equinoccio da paso a un fin de semana inestable, con especial intensidad en Canarias

La borrasca Therese pone a las Islas Canarias en alerta un día antes de la primavera: vuelos cancelados, fuerte oleaje y riesgo de inundaciones

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La primavera comienza hoy y lo hace con una imagen muy característica: el planeta aparece prácticamente dividido en dos mitades iguales, con el día y la noche teniendo una duración similar. Este fenómeno marca el equinoccio y da inicio a una estación que se prolongará durante 92 días, hasta el próximo 21 de junio.

Canarias, en el punto de mira

La situación más destacada se vivirá en Canarias, donde las precipitaciones serán especialmente intensas. En las zonas occidentales de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, los acumulados podrían superar los 200 litros por metro cuadrado hasta el domingo, lo que obliga a mantener la atención en la evolución del temporal.

Un cambio de estación marcado por el equilibrio

Este arranque primaveral simboliza el equilibrio entre luz y oscuridad en la Tierra, un momento que da paso a jornadas progresivamente más largas y temperaturas, en general, más suaves.

Lluvias en la península durante el fin de semana

En cuanto al tiempo, el fin de semana estará marcado por la inestabilidad, aunque sin fenómenos especialmente adversos en la península. Durante la jornada del sábado, las precipitaciones afectarán principalmente al centro y al sur. El domingo, esas lluvias tenderán a concentrarse en zonas montañosas de Andalucía y también en Girona.