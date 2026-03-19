Una potente borrasca paraliza Canarias con nieve, olas de 4 metros y vientos de más de 100 km/h

Canarias, en aviso naranja por un temporal que deja nieve, fuertes vientos y numerosas incidencias

El tiempo en Semana Santa será "húmedo" y con temperaturas "por debajo de lo esperado"

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El invierno se despide de Canarias con una copiosa nevada. En La Palma se han acumulado casi diez centímetros de nieve en las inmediaciones del Observatorio del Roque de los Muchachos, mientras que la borrasca también ha dejado nieve en la cumbre del Teide.

Se trata de la parte más llamativa de un temporal que mantiene a todo el archipiélago en aviso naranja y que ya está provocando importantes alteraciones en la vida diaria.

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Impacto del temporal en el archipiélago

La situación, que acaba de comenzar, ha obligado a suspender clases, cancelar vuelos y dejar en el aire los actos del carnaval previstos para este fin de semana.

Las condiciones más complicadas se registran en zonas del litoral, acordonadas por precaución ante olas que superan los cuatro metros de altura. La AEMET mantiene activo el aviso naranja y advierte de que lo peor está por llegar, con rachas de viento superiores a 100 km/h y precipitaciones de hasta 300 litros por metro cuadrado.

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Consecuencias para turistas y actividades

El temporal ha obligado a limitar las actividades al aire libre y ha alterado los planes de residentes y turistas. En Tenerife, los accesos al Parque Nacional del Teide han sido cerrados, lo que ha provocado la cancelación de excursiones. “La excursión que teníamos al Parque Nacional del Teide la hemos tenido que cancelar”, explica un turista afectado.

Quienes visitaban la isla han tenido que adaptar sus vacaciones a las condiciones meteorológicas. “Los bañadores y todo, venimos preparados, pero la verdad es que no vamos a poder entrenar. Vamos a comprar paraguas y ya está”, comentan otros turistas.

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Cambios en la vida cotidiana

Además, la borrasca ha afectado al día a día en todo el archipiélago. Se han suspendido las clases, algunos mercados no han abierto y, aunque se recomienda el teletrabajo, no todos los sectores pueden acogerse a esta medida. “A cuidarlos la abuela”, resume una familia tras el cierre de los centros educativos.

En sectores como la construcción, la actividad continúa pese a las condiciones adversas. “Mi esposo está trabajando en la construcción y está trabajando”, señala una mujer.

Muchos ciudadanos han optado por permanecer en sus casas ante la intensidad del temporal. “Nos hemos quedado viendo tele”, explica una vecina.

Incidencias y previsión

Las rachas de viento ya han superado los 100 kilómetros por hora en algunas zonas. En la autopista del norte de Tenerife, la caída de una farola obligó a interrumpir la circulación. También se han registrado cancelaciones y retrasos en vuelos. “Lo cancelaron y ahora nos pasaron para invierno”, relata un pasajero afectado.

Según las previsiones, en las próximas horas se esperan lluvias intensas y un empeoramiento general del temporal.