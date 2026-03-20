Según la Aemet, están previstos avisos naranjas durante la jornada de este viernes 20 de marzo

La borrasca 'Therese' paraliza Canarias con nieve, olas de cuatro metros y vientos de más de 100 km/h: “La excursión al Teide la hemos tenido que cancelar”

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Los efectos de la borrasca 'Therese', la número 19 de la temporada 2025-2026, cada vez son más visibles especialmente en zonas del archipiélago canario. Lugares como la Playa de las Américas en Tenerife y la Playa de las Canteras en las Palmas de Gran Canaria ya han sufrido las consecuencias de este temporal.

Todas las Islas Canarias están en alerta ya que se esperan lluvias abundantes, fuertes rachas de viento y oleaje. Además de esto, se presenta riesgo de inundaciones costeras e incluso no se descartan corrimientos de tierras o desbordamientos en barrancos.

¿Cuánto va a durar este temporal?

Hoy, viernes 20 de marzo, a tan solo un día de comenzar la primavera, se presenta como el peor día en el archipiélago canario, azotado por un fuerte oleaje y un temporal que ha obligado a suspender las clases, cortar carreteras y restringir las actividades al aire libre. Está borrasca, está dejando incluso nevadas en algunas zonas de como la isla de La Palma.

Este temporal, según la Aemet, permanecerán en la zona hasta el próximo martes, siendo los peores días hoy y mañana. Para la jornada del martes, la borrasca se irá debilitando y desplazándose hacia el sur.

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Durante la jornada de este viernes están previstos avisos en naranja de la Aemet, tanto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife como en esta isla de Gran Canaria, por rachas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora, fuerte oleaje superior a los 5 metros de altura e intensas lluvias de hasta 100 litros por metro cuadrado.

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Consecuencias de la borrasca en las Islas Canarias

Se han producido además desprendimientos en zonas de costa y de montaña y las autoridades piden la máxima precaución. Olas de hasta 4 metros se adentran en el paseo marítimo con la misma fuerza que lo ha hecho 'Therese' en Canarias. En sólo unos minutos la lluvia ha negado carreteras y calles en localidades como la de Moya.

Las ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora han provocado la caída de farolas en mitad de la autopista del norte de Tenerife y algunos vuelos han sido cancelados y otros desviados. En San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, se ha habilitado un pabellón como albergue para posibles afectados.