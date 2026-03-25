La isla llegó a estar hasta cuatro horas en alerta roja, algo que hacia mucho tiempo que no pasaba

Tenerife activa la alerta máxima en el área metropolitana por la borrasca ‘Therese’

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Está llegando a un nivel de bastante peligro en las Islas Canarias, por el impacto de la borrasca 'Therese' en todas las islas hay problemas pero sobre todo en Tenerife, que se registraron ayer cientos de incidencias como la de este autobús casi sumergido o los miles de vecinos en el norte sin suministro eléctrico, una de las vecinas de la zona contaba la angustia de esos momentos "el cielo la verdad que se puso súper negro".

A causa de toda la acumulación de agua por las tormentas, a muchos vecinos les ha entrado dentro de la casa el lodo y barro que desprende la tierra, y el agua pasando a toda velocidad. Lo describen como "horrible", ocurrió de madrugada y algunos vecinos no pudieron dormir por el ruido y el miedo: "Hasta las cuatro de la mañana que no se fue, los truenos y la lluvia, no pude dormir"

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La isla llegó a estar hasta cuatro horas en alerta roja, algo que hacia mucho tiempo que no pasaba. Los coches también sufrieron las consecuencias de esta borrasca, que no cesa con el paso de los días, y está trayendo muchas complicaciones: "Cuando salía el coche, estaba lleno de piedra, embarrado, no podía ni sacarlo, a ver si podemos sacarlo con la ayuda de los trabajadores".

Auténtico caos también en Gran Canaria, donde el nivel de las presas se vigila muy de cerca tras seis días de lluvia, algo a lo que allí no están acostumbrados: "Mira, lo que hace ya diez años, quince años que no se veía, se veía ahora"

Por precaución, muchos vecinos siguen desalojados y se han cortado algunas carreteras, ni en Tenerife ni en Gran Canaria ni en La Palma han tenido este miércoles clases presenciales. En total, hay cinco islas en alerta.