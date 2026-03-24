Claudia Barraso 24 MAR 2026 - 19:52h.

La borrasca Therese provoca el derrumbe de un restaurante que estaba al borde de un acantilado: así ha sido el momento

La borrasca Therese se ceba con Gran Canaria: las fuertes lluvias dejan barrancos desbordados y decenas de carreteras cortadas

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La ‘borrasca Therese’ sigue dejando varias incidencias en Canarias. Una de las últimas ha sido el desprendimiento de una pared del restaurante ‘El Secuestro’, en Teror, Gran Canaria. El local está situado en una ladera, por lo que los escombros del muro se han derrumbado sobre ella. Las lluvias intensas de los últimos días han provocado que el suelo sea más inestable.

Las imágenes compartidas por algunos usuarios en redes sociales, ha causado mucho asombro. En ellas, se ve como la pared empieza a ceder hasta que finalmente acaba provocando un gran socavón en el restaurante. La mitad del local quedó bajo los escombros y el muro que se derrumbó cayó por la ladera provocando una avalancha de ladrillos y piedra.

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Esta borrasca ha dejado importantes tormentas en las islas y se espera que en las próximas horas se acerque a Tenerife y La Palma. En Gran Canaria se han registrado hasta 300 incidencias durante esta mañana y al menos 24 presas están aliviando agua y alrededor de un millar de personas han tenido que ser evacuadas por cortes de carreteras de acceso al núcleo de varias poblaciones.

Las autoridades han confirmado en una nota de prensa el desalojo de doce vecinos de seis viviendas afectadas por el derrumbamiento de una casa cueva en Teror, siendo reubicados en el Polideportivo municipal habilitado por el Ayuntamiento. También se produjo la inundación del túnel de acceso a Arucas, lo que obligó al corte temporal de la vía, y el cierre del CEIP Cercados Espino por la imposibilidad de acceso al centro, afectando a un total de sesenta alumnos.

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Más incidencias provocadas por 'Therese’

Además, se han registrado desprendimientos en la carretera GC-120, entre los puntos kilométricos 1 y 3, en la zona de Cazadores-Telde, y se ha procedido al alivio controlado de agua desde la Presa de Las Niñas hacia la Presa de Soria.

En materia de auxilios y rescates, los agentes auxiliaron a un varón con posible infarto en el barrio de El Hornillo, en Mogán, trasladándolo hasta una zona accesible en la GC-505, donde una ambulancia del Servicio Canario de Salud continuó con su evacuación al centro de salud de Arguineguín, según informa 'Europa Press'.

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De igual modo, en el municipio de Valsequillo se prestó ayuda a dos personas incomunicadas en la zona de Era Mota para facilitarles el abastecimiento de agua.