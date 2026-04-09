Este sábado bajaran las temperaturas con la entrada de una masa de aire frío

Dejamos atrás las temperaturas veraniegas para volver al invierno: bajada de hasta 20 grados en algunas zonas

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Este viernes 9 de abril los termómetros llegarán a superar los 30 grados en varios puntos, pero ese buen tiempo va a a durar poco. Para este fin de semana se prevé un cambio drástico e incluso se podrá ver nieve de nuevo.

Tal y como informa la meteoróloga de Mediaset, Rosemary Alker, lo de este viernes es una excepción. "Vamos a tener temperaturas elevadas, sobre todo en el norte peninsular. Es algo nada típico para estas fechas porque estaremos hasta 15 grados por encima de lo habitual en la mitad norte del país", sostiene Alker.

Pero el sábado, la cosa cambia. "Entrará un masa de aire frío, también un frente, y eso hará que bajen las temperaturas hasta 20 grados. Eso va a dejar un mapa con valores más propios para estas fechas", insiste la meteoróloga.

Las máximas van a rozar los 12 grados en Zaragoza, 13 en Valladolid o incluso 17 en puntos de Granada. "Pero no solamente veremos temperaturas un poquito más frescas, también incluso nieve, nieve en cotas muy bajitas, por encima de los 700 metros, sobre todo de la madrugada del sábado al domingo, en puntos del Pirineo y también al norte de la Ibérica", explica.

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Sábado, domingo y lunes seguirá nevando con acumulaciones bastante poco copiosas. "Tan solo acumularemos unos 30 cm a lo largo de tres días, así que el frío solo se queda de cara y al domingo y el lunes. El martes vuelven a subir las temperaturas", concluye la meteoróloga de Mediaset.