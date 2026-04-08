Dejamos atrás las temperaturas veraniegas para volver al invierno: bajada de hasta 20 grados en algunas zonas

El viernes será un día más propio de junio; el domingo tendrá temperaturas de febrero

Adiós al buen tiempo de la Semana Santa: llegan varios frentes atlánticos que traerán inestabilidad

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Venimos de una Semana Santa con temperaturas mucho más altas de lo habitual, y seguimos con ese patrón, al menos, de momento porque de cara a este próximo fin de semana se espera que haya un bajón importante de temperaturas, propias de febrero y no de abril, por toda la península.

Según muestra el mapa de temperaturas, el viernes puede parecer que ya nos hemos adentrado en temperaturas totalmente de verano pero, en cuestión de dos días, el domingo cambiará drásticamente a temperaturas casi de febrero.

En algunas ciudades se va a notar está bajada prolongada de las temperaturas, como en Bilbao, Madrid, Zaragoza o Granada. Siendo el caso más significativo el de Zaragoza con una bajada en dos días de casi 20 grados de diferencia, de eso tampoco se libran otras ciudades en las que habrá cambios de 15 grados en bajada.

Pero esta anomalía de temperaturas, por suerte, durará muy poco, volviendo a las temperaturas más altas de las que venimos acostumbrados.