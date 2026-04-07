Esta inestabilidad en el tiempo se mantendrá, en un principio, hasta el viernes de esta semana

Esta borrasca trae consigo calima y lluvias de barro

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Después de una Semana Santa en las que se han alcanzado temperaturas muy altas e inusuales para estas fiestas, los termómetros vuelven a bajar, dejando lluvias y devolviendo la inestabilidad al territorio nacional con la llegada de una borrasca.

A partir de este martes 7 de abril, el tiempo cambia hasta el viernes, días en los que el mapa presenta un panorama muy parecido al de los días anteriores a las vacaciones.

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Primeras tormentas de primavera

A lo largo de estos días se formará una pequeña borrasca, bajarán las temperaturas y, en tercer lugar, veremos las primeras tormentas de la temporada, siendo estas las primeras de la primavera.

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Esta acumulación de precipitaciones se va a gestar sobre todo en zonas del oeste peninsular, pudiendo ser bastante abundantes en zonas del oeste de Andalucía, Extremadura, Castilla y León y al sur de Galicia. Además esta borrasca va a traer consigo la calima, es decir, que podremos ver lluvias de barro en toda la mitad occidental peninsular.

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A orillas del Mediterráneo, se presentará muy poca nubosidad, pudiendo originarse buenos ratos de sol en Cataluña y en puntos del archipiélago Balear y en Canarias, aunque por esas zonas también habrá algunas lluvias.

Borrasca y bajas temperaturas

La borrasca se quedará en el territorio nacional hasta el viernes de esta semana y, hasta entonces, las temperaturas van a seguir siendo algo más frescas en zonas del oeste peninsular. En puntos del Cantábrico más oriental o incluso en zonas del nordeste, llegarán hasta los 28 grados en el día de hoy, misma estampa que en Andalucía.

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Y de cara a mañana miércoles, las tormentas seguirán en zonas del este peninsular, sobre todo en lugares de interior, incluso no se descarta alguna tormenta en la capital y lluvias un poco más debilitadas en todo el oeste del país, al igual que también en el archipiélago canario.

La calima se quedará hasta por lo menos el viernes y, a orillas del Mediterráneo, mañana habrá tan solo muchas nubes.