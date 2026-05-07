Murcia, Los Alcázares, San Javier o Molina de Segura, las zonas más afectadas por las fuertes lluvias de las últimas horas

Las precipitaciones amenazan a España durante este fin de semana: las zonas más afectadas, según la predicción de la Aemet

Compartir







El Gobierno de Murcia ha suspendido las clases vespertinas en los municipios costeros de Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar, en el Mar Menor, tras activar el segundo nivel de alerta, de los cuatro existentes, del plan autonómico contra inundaciones.

PUEDE INTERESARTE La playa de El Cabanyal de Valencia pierde la bandera azul por la mala calidad del agua

Murcia, Los Alcázares, San Javier o Molina de Segura, las zonas más afectadas

Los centros educativos de Los Alcázares han activado sus planes de autoprotección por la mañana ante las fuertes lluvias que afectan este jueves a la comarca, con aviso naranja por hasta 40 litros en una hora, y se ha pedido a las familias que no recojan a los alumnos hasta que mejore la situación para evitar desplazamientos innecesarios y garantizar la seguridad en la hora de recogida, que se ha desarrollado sin mayores dificultades.

En la ciudad de Murcia, por su parte, afectada también por el aviso naranja por la previsión de que las lluvias dejen hasta 40 litros en una hora, el consistorio ha cerrado y balizado los jardines de Floridablanca, Jardín Chino, Reina Sofía, Cuartel de Artillería, Industria y Eucalipto de Torreagüera, Salitre y palmerales de Santiago y Zaraíche.

Molina de Segura, también en la Vega Media del Segura, en nivel naranja, ha suspendido todos los actos programados para hoy.

De acuerdo con los pluviómetros de la Confederación Hidrográfica del Segura, las mayores cantidades de agua han sido registradas en la rambla cartagenera del Albujón, con 96,8 litros por metro cuadrado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según los pluviómetros de la Agencia Estatal de Meteorología, la mayor cantidad se ha acumulado en San Javier, unos 66 litros.

La Asociación Meteorológica del Sureste tiene tres pluviómetros en Los Alcázares que han marcado un acumulado difundido en X de 149 litros, 69 de ellos en solo una hora, en el centro.

La concejala de Interior de Los Alcázares, Mari Carmen Guevara, ha dicho a EFE que se ha acumulado en un par de horas "agobiantes" esa cantidad.

Las zonas que recurrentemente se inundan con lluvias torrenciales en este municipio en el que confluyen varias ramblas que recogen aguas del campo de Murcia y del de Cartagena estaban siendo vigiladas cuando el aviso ha subido a naranja a mediodía y sobre las 15 horas estaba "todo bajo control".