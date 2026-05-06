Las precipitaciones irán en aumento desde este jueves, y serán fuertes en el norte y este peninsular durante el fin de semana

La Aemet activa la alerta amarilla en la Comunidad de Madrid por fuertes tormentas: las zonas afectadas por por "rachas de viento muy fuertes y granizo"

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La inestabilidad atmosférica irá en aumento desde este jueves, con chubascos y tormentas que serán localmente fuertes, sobre todo en zonas del norte y este peninsular, de acuerdo con la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

Durante el fin de semana, estas lluvias se extenderán a amplias zonas del territorio. Todo esto sucederá con temperaturas que serán algo más altas a partir de este miércoles 6 de mayo, pero que estarán en descenso a partir del sábado, con un ambiente que será propio de la época del año o más fresco, sobre todo en zonas del oeste peninsular.

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Las lluvias que se esperan durante el fin de semana

La predicción indica que el viernes volverá a ser un día de tiempo en general revuelto, con lluvias y chubascos en la mitad norte que por la tarde se extenderán también al este. Éstas podrán ir acompañadas de tormenta y ser localmente fuertes. En otras zonas de la Península, la meteorología será más tranquila.

Eso sí, en Extremadura y Andalucía podría haber algunos chubascos, al igual que en ambos archipiélagos, aunque en general serán más aislados. Por lo demás, subirán las temperaturas nocturnas, mientras que las diurnas no experimentarán grandes cambios con un ambiente propio de la época del año.

El fin de semana se presenta con la influencia de bajas presiones y un tiempo lluvioso en buena parte del territorio. Por esta parte, Del Campo ha explicado que el sábado habrá probabilidad de precipitaciones en casi cualquier punto de la Península y Baleares. Éstas podrán ser localmente fuertes y persistentes, y serán especialmente abundantes en entornos montañosos como el Sistema Central y Pirineos.

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Aunque hay incertidumbre al respecto, el área con menor probabilidad e intensidad de precipitaciones será el sureste peninsular. En Canarias volverá a haber posibilidades de chubascos aislados. El domingo será un día de nuevo con precipitaciones en amplias zonas del país, menos probables en el tercio oriental peninsular.

Según el portavoz de Aemet, estás serán más abundantes en el entorno del Sistema Central, oeste de Galicia y puntos de los Pirineos. En lo que se refiere a los termómetros, las temperaturas iniciarán un descenso el sábado que continuará al día siguiente, con ambiente fresco para la época del año en la mitad oeste y en la zona centro.

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En este marco, Bilbao rondará los 25ºC de máxima, al igual que Murcia o Palma, mientras que Madrid se quedará en unos 20ºC de máxima, al igual que Huelva. La próxima semana podría comenzar con chubascos de nuevo y ambiente fresco en la mitad norte, sobre todo de la Península, pero todavía hay incertidumbre.