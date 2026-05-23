El termómetro en Sevilla, Córdoba o Cáceres alcanzará los 36 grados y se quedará en 35 grados, en Lleida, Zaragoza o La Rioja

Las alertas por riesgo para la salud se extienden ante un episodio de calor extremo que dejará hasta 40 grados en España

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Las altas temperaturas, elevadas para esta época del año, volverán a marcar la jornada meteorológica de este domingo 24 de mayo en toda España, con posibilidad de superar los 34 o 36 grados en algunas zonas del suroeste peninsular, el este o en Canarias.

En concreto, las temperaturas aumentarán en Canarias, de forma notable en el caso de las máximas en las islas orientales, llegando a los 28 grados en Tenerife. El termómetro en Sevilla, Córdoba o Cáceres alcanzará los 36 grados y se quedará muy cerca, en 35 grados, en Lleida, Zaragoza o La Rioja.

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A su vez, las mínimas también subirán en Andalucía (con 20 grados en Almería, Jaén o Sevilla) y en algunas zonas de Castilla-La Mancha, Aragón o Alicante, donde no descenderán de los 18 grados.

Una DANA inestabilizará el cuadrante noroeste peninsular

En general, este domingo predominarán los cielos despejados aunque en el noroeste peninsular y, en menor medida, en los Pirineos occidentales, se darán episodios de tormentas y chubascos fuertes, con granizo y rachas intensas de viento.

La DANA, situada al oeste de Galicia, inestabilizará el cuadrante noroeste peninsular. Es posible que los chubascos del día anterior continúen de madrugada de forma aislada en el sur de Galicia y oeste de la meseta norte; por la tarde, con el desarrollo de abundante nubosidad de evolución, se esperan chubascos y tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento en el cuadrante noroeste.

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Finalmente, se prevén brumas matinales en los litorales del Cantábrico, de Galicia y del Mediterráneo norte, así como en el entorno del alto Ebro. Asimismo, se mantendrá la calima en el oeste peninsular y en Canarias, principalmente en las islas orientales.