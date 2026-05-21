La llegada del calor ha sido inminente y las temperaturas han aumentado hasta 15 grados: el efecto de las masas de aire cálido

Episodio de calor "intenso" a finales de mayo: los termómetros alcanzarán temperaturas récord de hasta 38º "más propias de pleno verano"

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España afronta un final del mes de mayo con las primeras noches tropicales y temperaturas por encima de lo normal para la época, además, en los próximos días, el termómetro podría no bajar de los 22 grados en algunas capitales, con anomalías positivas de hasta 10 grados.

La semana pasada teníamos una situación muy distinta en todo el país, con lluvias y temperaturas que obligaban a sacar los abrigos fuera del armario otra vez. El viernes pasado las máximas "no superaban los 14 grados", según ha explicado Rosemary desde el plató de Informativos Telecinco.

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Hasta 15 grados más de diferencia en una semana

Lo que ha llamado mucho la atención de esta climatología es que mañana "las temperaturas mínimas van a ser iguales a las temperaturas máximas de la semana pasada. Mañana muchas comunidades autónomas van a despertarse "con 14° en el norte peninsular o 18 grados en la capital".

Y aunque muchas personas se piensen que ya es norma tener estas temperaturas a finales de mayo, la realidad es otra porque aún queda un mes para que el verano comience oficialmente. Este cambio tan brusco de temperaturas tiene una explicación según ha confirmado la meteoróloga para Informativos Telecinco y se debe a "las masas de aire cálido".

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Las masas de aire cada vez entran más pronto al país

"Lo que estamos viendo es que cada vez las masas de aire más cálido del norte del continente africano se adentran cada vez más y antes en nuestra península. Por ejemplo, la primera vez que vimos un aviso amarillo fue en el 2023, en abril. Y eso cada vez está pasando con más frecuencia, porque estas masas de aire cada vez se adentran mucho antes del comienzo del verano".

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Durante el fin de semana, se prevén ya las primeras noches tropicales, como resultado del ascenso en las máximas y el rápido calentamiento del Mediterráneo. Es probable que en el valle del Ebro y el Tajo se queden entre 19 y 20 de temperatura mínima, con 19 grados previstos en Madrid y Zaragoza.

Las mínimas más elevadas se producirán en el valle del Guadiana y especialmente Guadalquivir. Alicante, Cádiz, Sevilla, Almería y Cáceres serán las primeras capitales de provincia en no bajar de los 20 el sábado.