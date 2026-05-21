Un período de temperaturas “muy altas para esta época del año” llegará a la mayor parte del país

El episodio de calor se alargará hasta la semana que viene, con temperaturas por encima de los 30 grados

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A pesar de que durante el mes de mayo se hayan ido registrando temperaturas por debajo de lo normal, ahora llega todo lo contrario. Un período de temperaturas “muy altas para esta época del año”, llegará a la mayor parte del país, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Dentro de las posibles variaciones que se puedan dar en los distintos lugares del territorio nacional, todo indica que este episodio de calor se caracterizará por su “intensidad” y por alcanzar “típicas del pleno verano”, según informa la AEMET.

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Según las previsiones actuales de la AEMET, la situación podría durar, al menos, hasta mediados de la próxima semana, con temperaturas máximas generalizadas de 34ºC en los valles principales, en el Guadiana y el Guadalquivir, de 36 a 38ºC.

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En esta situación no se puede hablar de una ola de calor en sentido estricto, ya que eso requeriría alcanzar temperaturas aún más altas, pero sí se puede afirmar que el termómetro alcanzará valores diurnos y nocturnos, como ya hemos comentado, típicos de pleno verano.

Tiempo jueves y viernes

Jueves

Después de la madrugada tropical que se ha vivido, con temperaturas nocturnas muy suaves en la mayor parte del territorio hoy, jueves 21 de mayo, el mercurio sigue subiendo, concretamente hasta superar los 35 grados a la sombra en el Valle del Guadalquivir, donde va a ser una jornada muy cálida. Este jueves llega con cielos prácticamente despejados en el sur, en el Mediterráneo, también en el Valle del Ebro.

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En el resto se verán intervalos de nubes medias y altas que no van a impedir que brille el sol. Habrá calima, que dejará cielos más enrarecidos en Andalucía, Extremadura, Castilla y León y en puntos del noroeste peninsular. En el área del Estrecho, se mantienen los avisos ante el fuerte levante.

En ambos archipiélagos la situación está muy tranquila, con algunos intervalos de nubes que no van a impedir de nuevo que brille el sol. Se verán tormentas en el Pirineo por la tarde, sobre todo en zonas un poquito más elevadas del Pirineo Aragonés. En cuanto a las temperaturas, 37 grados en Sevilla, 34 en Cáceres, también en Zaragoza, en Valladolid, 33 en Bilbao, en Ciudad Real.

Viernes

Temperaturas muy elevadas con unos 30 grados que han llegado para quedarse, no van a bajar mucho. De hecho, para la jornada de mañana, viernes 22 de mayo, sí que se podrá ver mayor presencia de nubosidad en zonas como Andalucía, pero con temperaturas que siguen siendo muy altas.

Continuará el episodio de calima y para no se descartarán algunas lloviznas débiles en zonas del norte como Asturias, atendiendo también a algunas tormentas en el Pirineo por la tarde.