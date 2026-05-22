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Las alertas por riesgo para la salud se extienden ante un episodio de calor extremo que dejará hasta 40 grados en España

Las alertas por el riesgo para la salud marcan un fin de semana de calor extremo en España
España afronta un episodio de calor extremo con temperaturas cercanas a los 40 grados. Informativos Telecinco
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El calor intenso seguirá marcando los próximos días en gran parte de España. Lo que parecía un episodio puntual se confirma ya como un adelanto del verano que ha llegado para quedarse, al menos durante la próxima semana.

Si todavía no hemos hecho el cambio de armario, ya vamos un poco tarde”, advertían los expertos ante unas temperaturas completamente veraniegas para esta época del año.

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Récords de temperatura y máximas extremas

Este viernes se han vuelto a registrar temperaturas muy elevadas, en ciudades como Oviedo se ha batido de nuevo el récord de calor, después de que ya ocurriera durante la jornada anterior.

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Mientras tanto, en buena parte del sur y del valle del Ebro continúan activados los avisos por altas temperaturas. En zonas del Valle del Guadiana y del Guadalquivir los termómetros podrían alcanzar incluso los 40 grados.

El mapa meteorológico mantiene amplias zonas teñidas de rosa y rojo, señal de temperaturas superiores a los 35 grados en numerosas comunidades.

El calor no dará tregua ni siquiera durante la madrugada. Las mínimas seguirán siendo muy elevadas y se esperan nuevas noches tropicales, con temperaturas que no bajarán de los 20 grados.

El calor continuará durante toda la próxima semana

Las previsiones indican que esta situación persistirá durante los próximos días, la anomalía térmica prevista para la próxima semana muestra temperaturas claramente por encima de lo habitual en prácticamente toda España.

Los mapas reflejan un intenso color rojo sobre el conjunto del país, indicador de un episodio cálido muy anómalo para finales de mayo.

El Ministerio de Sanidad ha activado alertas por riesgo para la salud debido a las altas temperaturas. La preocupación es mayor en el extremo norte peninsular, donde este tipo de calor extremo es menos frecuente y la población está menos acostumbrada.

En algunas zonas ya se han activado incluso avisos rojos ante temperaturas superiores a los 30 grados, especialmente por el impacto que pueden tener sobre personas mayores, niños y colectivos vulnerables.

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