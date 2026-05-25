La tormenta eléctrica ha afectado especialmente al sur de Ourense, Valdeorras, la montaña de Lugo y Pontevedra

Hoy, lunes 25 de mayo, se mantiene la alerta amarilla por tormentas en la provincia de Lugo

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Una gran tormenta eléctrica ha iluminado durante la noche el cielo de Galicia. Más de 2.000 rayos acompañados de relámpagos han dejado lluvias e incluso granizo en gran parte del territorio gallego. Durante el día de hoy, lunes 25 de mayo, se mantiene la alerta amarilla por tormentas en la provincia de Lugo.

La mayoría de estos rayos se han descargado entre las 21:00 y las 23:00 horas, según los datos aportados por 'MeteoGalicia'. En Lugo, la tormenta con aparato eléctrico ha sacudido la ciudad a última de esta noche del domingo 24 de mayo, acompañada de un aguacero y continuos relámpagos.

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Una "intensa actividad eléctrica"

Desde las redes sociales el servicio meteorológico oficial de la comunidad gallega 'Redmeteo Galicia', han informado de que la tormenta eléctrica producida durante la noche de este pasado domingo 24 de mayo, está asociada a una "intensa actividad eléctrica" debido a unas condiciones que se han presentado propicias para el desarrollo del espectáculo meteorológico.

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Según ha informado Redmeteo, las condiciones "eran propicias para ello", ya que el calor acumulado en la superficie y aire frío en las capas superiores de la atmósfera se han juntado para originar "un cóctel perfecto" para la formación de esta tormenta eléctrica.

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Avisos antes de la tormenta

Desde el 112 Emergencias Galicia ya informaron de esta tormenta eléctrica desde el día interior, comunicando que habría "un nuevo episodio de tormentas de nivel naranja en el centro de la provincia de Lugo". Además, avisaron que en el resto de la Región también habría "lluvia, viento y posiblemente granizo, pero de menor intensidad". El fenómeno ha afectado especialmente al sur de Ourense, Valdeorras, la montaña de Lugo y Pontevedra.

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Después de esta gran tormenta eléctrica, desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se han elevado los riesgos en Galicia. Pontevedra no cuenta con avisos, pero sí hay alerta amarilla por lluvia y tormenta en Ourense y en parte de la provincia de Pontevedra mientras que declara el centro de la provincia de Lugo con aviso naranja por tormenta.