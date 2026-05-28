El norte y en concreto el País Vasco, está concentrando las mayores alertas por altas temperaturas

Trasladan en ambulancia a una menor al hospital de Bilbao al sufrir un golpe de calor en un colegio por las altas temperaturas

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España está volviendo a vivir este jueves otra jornada de calor sofocante, marcada por temperaturas "extraordinariamente altas, más propia del pleno verano" en amplias zonas del país. Los termómetros han superado de forma generalizada los 34/36 grados en el suroeste y nordeste peninsular y hasta 38 grados en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Ebro.

Donde han notado especialmente estas subidas es en las aulas de los centros educativos. Como en un colegio de Lorca, don de han llegado a superar los 30 grados. "Me duele la barriga" o "tengo ganas de vomitar" son solo algunas de las quejas que se han escuchado de los pequeños en las aulas ante este angustioso calor.

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Padres y alumnos han protestado en Bilbao. Pancartas en la entrada, escolares sin camiseta y docentes regando a los niños. "Estamos hablando de la salud de los menores. Pedimos medidas ya", reclamaba una madre.

47 muertes por calor en los últimos días

Ya este verano, que devora semanas a la primavera, distorsiona el fin de curso. "Está todo el mundo intentando sobrevivir, subsistir", decía otra madre. Otros de los grandes afectados por el calor son los mayores. El sistema Momo estima 47 muertes atribuibles al calor en los últimos días, todos en el norte. La provincia de Girona está sin dormir.

Porque hubo mínima nunca registrada. 28 en Portbou, también 24 y medio en San Sebastián, suben 2 grados el anterior récord. Además, máximas históricas como los 37 en Santander. Un infierno que sigue en Sevilla con 40 grados el pasado domingo.