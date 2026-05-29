El calor continúa estos días con temperaturas nocturnas especialmente altas

Se podrán ver cielos despejados y poca variación térmica, que continuará siendo alta para la época del año

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El calor continuará durante estos próximos días, aunque se notarán algunos descensos de las temperaturas en zonas del litoral cantábrico. Después de una semana en la que los termómetros no han hecho más que subir, este fin de semana no se presenta con grandes cambios, esperando la llegada de temperaturas nocturnas especialmente altas.

Las madrugadas serán tropicales y el calor seguirá intensificándose. Se podrán ver cielos despejados y poca variación térmica, que continuará siendo alta para la época del año. Ayer, jueves 28 de mayo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ya avisaba de un descenso de las temperaturas en la costa cantábrica y la mitad norte peninsular.

Probabilidad de tormentas intensas

Para la jornada de hoy, viernes 29 de mayo, se espera un día muy tranquilo, con algunos intervalos de nubosidad que no van a impedir que brille el sol, pero sí que podrán dejar algún ratito de sombra y mayor presencia de algunas lloviznas débiles en Asturias, también en Cataluña, Comunidad Valenciana, además de la probabilidad de tormentas en el Mediterráneo por la tarde, que podrían llegar a ser intensas.

En ambos archipiélagos brilla el sol y, en el estrecho, el viento de Levante ya se irá debilitando. En cuanto a las temperaturas, hoy se habla de nuevo de calor por encima de lo habitual, máximas de 39º en Zaragoza, 38º en Sevilla, en la mayor parte del interior superando la barrera de los 35º.

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Por el contrario, en el Tercio Norte van a bajar un poco las temperaturas con 28º en Bilbao, 22º en Santander, 26º en Oviedo.

En el resto de zonas de costa se vivirán temperaturas que siguen muy elevadas, aunque que en Canarias ya comienzan a normalizarse.

Tiempo para el fin de semana

El fin de semana llega sin grandes cambios. El sábado seguirán originándose tormentas en zonas de montaña, con probabilidad de chubascos en el noroeste peninsular.

Para el domingo se podrá notar un ligero descenso de las temperaturas pero, por lo general, va a ser un día muy tranquilo, con mayor probabilidad de tormentas en zonas del nordeste peninsular.