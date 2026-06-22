La ola de calor en España continúa y llega este martes a su pico

Cómo detectar un golpe de calor y cómo actuar frente a ello: los consejos de Myriam González, supervisora de Enfermería del SUMMA 112

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La ola de calor en España continúa y promete marcar nuevos registros de récord tanto en las temperaturas máximas como en las mínimas. En un escenario absolutamente sofocante y con noches tropicales, se espera que este martes llegue el pico de esta primera ola del verano. Puntos de Andalucía, Cantabria y País Vasco estarán mañana en aviso rojo por las altísimas temperaturas.

Si ya este lunes se esperan en Bilbao máximas de 43 grados, con otros puntos como Zaragoza llegando a 42, Pamplona a 41, o Madrid, Valladolid y Granada, con 40, mañana se espera que los valores alcancen también estos registros en otras regiones. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) subraya que "en la Península y Baleares" habrá "máximas generalizadas por encima de 34º" que, "en los valles podrían superar los 40 grados"

Temperaturas de hasta 44 grados en Jaén y Córdoba

Según ha informado AEMET, existirá un "peligro extraordinario" tanto en la zona de la Campiña de Córdoba y en Morena y Condado, en la provincia jienense, por estas temperaturas entre las 13:00 y las 21:00 horas de este martes, que podrán alcanzar los 44 grados.

En el resto de estas dos provincias andaluzas los avisos serán naranja en la Subbética cordobesa, Sierra y Pedroches por máximas de 40; y en el Valle del Guadalquivir de Jaén, donde podrán sobrepasar los 43.

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Los avisos también serán naranja en la cuenca granadina del Genil, con máximas de 40, y en el Poniente y Almería capital, donde llegarán a los 39.

En otros puntos de Andalucía el aviso será amarillo, como en la provincia de Sevilla (Campiña y Sierra Norte) por termómetros que superarán localmente los 40 grados, mientras que en el Valle del Almanzora y Los Velez, en Almería, llegarán a 38.

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La activación de estos avisos se produce además después de que la Agencia Estatal de Meteorología se haya referido en su perfil de X de su servicio en Andalucía a la noche "infernal" vivida en Almería, donde la temperatura no ha bajado durante esta pasada madrugada de los 30 grados.

Más allá, tampoco en el norte se libran de la primera ola de calor del verano, con distintas zonas de País Vasco, y también de Cantabria, igualmente en alerta máxima.

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La ola de calor amaina a partir del miércoles

No será hasta el miércoles cuando las temperaturas amainen y nos deje la ola, aunque no el calor. "El jueves se espera el fin con un descenso notable de temperaturas, tanto máximas como mínimas", señala la AEMET, aunque tampoco podremos cantar victoria: el fin de semana vuelven a subir.