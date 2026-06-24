Durante esta ola de calor, son muchas las expresiones que se han escuchado para nombrar las altas temperaturas

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En España hay varias formas de llamar a esos días de calor donde los termómetros alcanzan temperaturas en los que la calle parece "un horno abierto". Durante esta ola de calor, son muchas las expresiones que se han escuchado para nombrar las altas temperaturas que, durante este inicio de verano, los españoles están sufriendo.

En España, la gente no se limita a decir "qué calor hace". En la riqueza de vocabulario que se posee en el país, el drama meteorológico va acompañado de multitud de expresiones y sinónimos para referirse al sufrimiento por las altas temperaturas.

Expresiones exageradas para el calor

Al igual que en muchos otros temas, la lengua española tiene muchas formas de referirse a una misma cosa. Las expresiones exageradas y los numerosos sinónimos, caracterizan a esta lengua que, en esta temporada de altas temperaturas, muestran su originalidad a la hora de nombrar el calor.

"Esto parece un honor abierto", "vaya flama" o "estoy que me achicharro", son solo algunas de las expresiones que la gente utiliza en su día a día para referirse al calor más extremo.

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Incluso en el norte pasan calor, algo a lo que no están acostumbrados "yo creo que igual la gente que ha nacido en otros lugares más cálidos ha creado ciertos anticuerpos" comentaba una mujer ante el asombro de la ola de calor a su paso por el norte de España.