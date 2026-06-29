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El calor pondrá mañana en aviso a ocho CCAA, con Extremadura y Canarias en nivel naranja y viento y olas en el archipiélago

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Aviso rojo por calor con máximas de 44º en zonas de Andalucía. Europa Press
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Las altas temperaturas volverán a ser protagonistas este martes, con avisos activados en ocho comunidades autónomas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Los avisos alcanzarán el nivel naranja en zonas de Extremadura y Canarias, donde se esperan los registros más elevados de la jornada.

Además del calor, el archipiélago canario también estará bajo aviso por viento y fenómenos costeros, debido al fortalecimiento del alisio. Los avisos de nivel naranja afectarán a la provincia de Badajoz y a Gran Canaria, donde las temperaturas podrían alcanzar valores especialmente elevados.

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Por su parte, los avisos amarillos se extenderán por amplias zonas de Andalucía (Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla), Aragón (Huesca, Teruel y Zaragoza), Castilla y León (Ávila), Castilla-La Mancha (Toledo), Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona), Extremadura (Cáceres), la Comunidad de Madrid y varias islas del archipiélago canario, entre ellas La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Además, Gran Canaria, Lanzarote y La Gomera tendrán avisos por viento, mientras que Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife estarán en aviso por oleaje.

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Temperaturas de hasta 40 grados

La AEMET prevé una subida generalizada de las temperaturas máximas en buena parte del país, salvo en el Cantábrico, Galicia, Baleares y algunos puntos del litoral mediterráneo, donde descenderán ligeramente o permanecerán estables. Las temperaturas mínimas también aumentarán en el cuadrante suroeste, el centro peninsular y Galicia, mientras que en el resto apenas experimentarán cambios.

Los termómetros superarán los 34 a 36 ºC en el interior de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera, alcanzarán entre 36 y 38 ºC en amplias zonas del cuadrante suroeste y del nordeste peninsular y llegarán a 38 o incluso 40 ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Asimismo, se esperan noches tropicales, con temperaturas que no bajarán de los 20 ºC, en puntos de Andalucía, Extremadura y el litoral mediterráneo. La situación atmosférica estará marcada por el predominio de un anticiclón, que dejará cielos despejados o poco nubosos en la mayor parte de la Península y Baleares.

La principal excepción será el Cantábrico, donde se esperan cielos muy nubosos y algunas precipitaciones débiles. Durante la tarde podrán desarrollarse nubes de evolución que podrían dejar chubascos o tormentas aisladas en la Ibérica sur, los Pirineos y el interior de Mallorca. En Canarias, se prevén intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y cielos poco nubosos en el resto del archipiélago. Además, continuará presente la calima en altura.

El viento soplará, en general, flojo y variable en el interior peninsular, mientras que será del norte en el Cantábrico y se establecerá un régimen de brisas en el litoral mediterráneo y el golfo de Cádiz.

La AEMET prevé además cierzo moderado en el valle del Ebro, levante en el Estrecho y tramontana en el Ampurdán, con posibilidad de rachas muy fuertes al final del día. En Canarias, el alisio moderado también podrá registrar rachas muy fuertes, especialmente en las zonas expuestas del archipiélago.

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