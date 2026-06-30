Los modelos meteorológicos señalan que va a haber un "cambio de patrón", que se notará especialmente el fin de semana

Vuelve el calor extremo a España tras un descenso leve de las temperaturas: estas son las zonas afectadas

Compartir







Después del un descenso en los termómetros que ha permitido convivir con un calor algo más soportable en comparación con la semana de inicio de verano, el calor vuelve a dispararse y se espera alcanzar "valores próximos o superiores a los 42-44 grados", según la plataforma meteorológica de Meteored.

Los modelos meteorológicos señalan que va a haber un "cambio de patrón", que se notará especialmente el fin de semana, debido a la formación de un domo de calor, "un fenómeno en el que el aire cálido queda atrapado bajo una extensa área de presiones, comprimiéndose y recalentándose aún más".

PUEDE INTERESARTE Italia activa la alerta roja por calor en 25 ciudades ante la intensa ola de altas temperaturas

Valores iguales o superiores a los 44 grados

Esta situación va a provocar severas anomalías térmicas, con hasta 10 grados por encima de los valores normales para esta época del año. La zona más afectada será el interior peninsular, con esos valores iguales o superiores a los 44 grados, pero el norte no se va a librar. Según la misma plataforma, allí van a rebasarse "ampliamente" los 35 grados.

PUEDE INTERESARTE El calor pondrá mañana en aviso a ocho CCAA, con Extremadura y Canarias en nivel naranja y viento y olas en el archipiélago

En cuanto a las temperaturas nocturnas, no van a dar un respiro. Se esperan noches tropicales, con valores iguales o superiores a 25 grados en la mayor parte del país, con especial incidencia en Castilla-La Mancha, el valle del Guadalquivir y Extremadura. En Córdoba, Badajoz, Sevilla o Toledo se espera que las mínimas lleguen a los 27 grados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En cuanto a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), también ha indicado que es "probable" que haya un ascenso térmico generalizado en todo el país, visible tanto en las temperaturas diurnas como en las nocturnas. El portavoz, Rubén del Campo, ha hablado todavía de "incertidumbre" de cara al final de la semana, pero que "probablemente" a partir del viernes comience un nuevo ascenso térmico.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Con la información actualmente disponible, el portavoz de AEMET ha señalado que se superarían los 36ºC de forma prácticamente generalizada en la Península y Baleares y que se llegaría a los 40 a 42ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, con mínimas de 22 a 24ºC en el Mediterráneo, zona centro y mitad sur.

"Seguiremos hablando más adelante de este episodio y ya también podremos concretar si acaba convirtiéndose o no en una ola de calor porque todavía es pronto para precisarlo", ha especificado.