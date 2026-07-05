La mujer acudió voluntariamente a la comisaría de Wyong para confesar los hechos y llevó a los agentes hasta la vivienda familiar

Los policías encontraron el cuerpo sin vida del niño en una escena que las autoridades han calificado de extremadamente sobrecogedora

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La Policía australiana investiga un presunto caso de canibalismo tras la detención de una mujer de 32 años acusada de asesinar a su hijo de cuatro en Central Coast. Según informa 'The Australian', la investigación se centra en reconstruir los hechos para esclarecer las causas de la muerte del menor.

La mujer acudió voluntariamente a la comisaría de Wyong para confesar los hechos y llevó a los agentes hasta la vivienda familiar ubicado en Byron Street. Los policías encontraron el cuerpo sin vida del niño en una escena que las autoridades han calificado de "extremadamente sobrecogedora".

El menor presentaba graves lesiones en los brazos

Los medios australianos señalan que el cadáver presentaba graves lesiones en los brazos y la sospechosa habría reconocido haber cometido actos de canibalismo. La identidad del niño y de la madre están protegidas por la legislación australiana para salvaguardar la privacidad de las víctimas menores de edad.

La acusada ha sido imputada formalmente por un delito de asesinato en el ámbito de la violencia doméstica, mientras el Instituto de Medicina Legal practica la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte del menor y saber si llevaba varios días fallecido.

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La Policía describió la escena como "impactante"

Los investigadores han incautado un vehículo a la mujer y varios objetos encontrados en la casa para realizar un análisis forense. La investigación está siendo dirigida por detectives del distrito policial de Tuggerah Lakes, con el apoyo de la Brigada de Homicidios del Comando Estatal contra el Crimen. El superintendente Chad Gillies describió la escena como "impactante" para todos los agentes y servicios de emergencia que participaron en la intervención.

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Así, subrayó la necesidad de esclarecer de forma meticulosa lo ocurrido: "Cada vez que un niño es víctima de un delito violento se golpea la esencia misma de la comunidad. Tenemos la obligación de conocer exactamente qué sucedió y presentar los hechos ante el tribunal".

La mujer permanece bajo custodia policial

Este asesinato ha causado una gran conmoción entre los vecinos y las personas cercanas a la familia. Una mujer que había cuidado del menor en varias ocasiones explicó que, días antes del hallazgo, escuchó una discusión que interpretó como una disputa habitual entre madre e hijo.

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Un tribunal ha rechazado concederle la libertad bajo fianza a la mujer y permanecerá bajo custodia policial hasta su próxima comparecencia judicial prevista para el 1 de septiembre.