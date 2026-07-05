El Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) registró 937 fallecimientos en junio también por el calor

No solo se contabilizan los golpes de calor, sino todas las muertes asociadas al agravamiento de otras patologías por la temperatura

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MadridLas muertes relacionadas con las altas temperaturas en España en los primeros días del actual julio sumaron 153 en total, según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III.

No solo contabiliza las defunciones debidas a un golpe de calor, sino también todas las que se puedan asociar a un agravamiento de otras patologías, como las cardiovasculares, respiratorias o renales, debido al calor.

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En un mes de junio de récord, se registraron hasta 937 fallecimientos en nuestro país, atribuibles igualmente a elevadas cifras del mercurio. Cabe recordar que el sistema MoMo estima el exceso de muertes.

Lo hace comparando las observadas con las esperadas en un territorio y en un período concretos. Permite detectar excesos de mortalidad por todas las causas.

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Aunque no determina causas individuales de muerte, sino patrones asociados a situaciones como olas de calor, frío intenso u otros periodos de sobremortalidad.

Estas estadísticas que publica diariamente no son tampoco definitivas, ya que recalcula continuamente las estimaciones incorporando las defunciones que se han podido notificar con retraso, por lo que las cifras se actualizan de forma permanente.

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País Vasco lideró en junio las muertes por calor

Por comunidades, las cifras más elevadas de junio corresponden al País Vasco (153 defunciones atribuibles al calor) y a Cataluña (127). Sólo Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla presentan un registro de cero por esta causa.

En el resto de regiones, los fallecimientos del citado mes quedaron así:

93 en Madrid

90 en Castilla y León

88 en Galicia

73 en Andalucía

62 en la Comunidad Valenciana

54 en Navarra

50 en Cantabria

51 en Asturias

45 en Aragón

30 en Castilla-La Mancha

13 en La Rioja

7 en Extremadura

3 en Murcia

En cuanto a julio, hasta el día 4, el sistema señala que se han registrado ya 57 muertes en Cataluña, 24 en Andalucía, 18 en el País Vasco, 9 en Extremadura y en Navarra, 6 en Galicia, Cantabria y Comunidad Valenciana, 4 en Madrid, 3 en Asturias, Aragón y Castilla-La Macha y 1 en La Rioja.

Comienza otra ola de calor

Precisamente ahora ha comenzado de forma oficial la segunda ola de calor del verano, un episodio de temperaturas extremas que se va a prolongar al menos hasta el 7 de julio, con valores que pueden superar los 42 grados en muchos lugares de la península.

Ante esta situación, 14 comunidades han activado avisos. Los más importantes, de nivel naranja (peligro importante) se focalizan en las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid.

Y están también en alerta, de nivel amarillo (peligro bajo) las comunidades de Asturias, Baleares, Castilla y León, Navarra, el País Vasco, La Rioja y Canarias.

Los primeros datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (hasta las 10:30 horas) reflejan que ya se superan los 33 grados en numerosos puntos del sur y el este peninsular y en Baleares.

En la localidad cordobesa de Cardeña se han registrado ya 35,3 grados a las 9:40 horas, cuando todavía no se había llegado a las horas centrales del día, las de más calor.

La información de la Aemet referida al 4 de julio revela que se superaron de forma holgada los 42 grados en numerosos puntos de las provincias de Badajoz, Huelva, Sevilla o Pontevedra.

Mapas con niveles de riesgo para la salud

Además de los avisos meteorológicos por calor, el mapa de niveles de riesgo para la salud vuelve a aparecer teñido de rojo (riesgo alto) en gran parte de la península, sobre todo en grandes áreas del noroeste, norte y noreste, zonas del interior del levante y en el extremo suroeste.

El naranja (riesgo medio) y el amarillo cubren prácticamente el resto país, mientras que el verde (ausencia de riesgo) se limita a zonas muy pequeñas de la península y de los dos archipiélagos.

Desde la página del Ministerio de Sanidad se alerta de los riesgos del calor extremo y se hace un llamamiento a beber agua con regularidad, a mantenerse fresco y a evitar la exposición directa al calor en las horas centrales del día.

Incide también en que no todas las personas son igualmente susceptibles al calor y en la importancia de prestar especial atención a las personas mayores, a las mujeres embarazadas, a los menores de 4 años, a las personas con enfermedades crónicas y a las personas que trabajan al aire libre.