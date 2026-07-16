La llegada de este fenómeno está prevista para el próximo sábado, con el martes y el miércoles como días álgidos del episodio

Este jueves, los termómetros superarán los 40-42 grados en Mallorca, Almería, Murcia y Valencia

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La canícula ya ha comenzado y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de la posible llegada de la tercera ola de calor del verano este fin de semana, que podría dejar temperaturas de hasta 44 grados. Tras la tregua que ha dado el calor estos días después de que el pasado 9 de julio se diera por finalizada la segunda ola de calor, la Aemet ya avisa de un "episodio de temperaturas muy altas y persistentes".

La llegada de este fenómeno está prevista para el próximo sábado, unas temperaturas extremas que se extenderán al menos hasta el 22 de julio. Los días álgidos del episodio serán el martes y el miércoles de la próxima semana y las zonas más afectadas serán las depresiones y valles de Andalucía, zonas de Castilla-La Mancha, el valle del Tajo y el interior de Mallorca, según han indicado Protección Civil y Emergencias en un comunicado.

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Jueves y viernes: mucho calor y alguna tormenta

Para este jueves, la Aemet mantiene activos avisos naranjas por calor en Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Región de Murcia. En Cataluña, Madrid, Navarra y La Rioja se mantienen avisos amarillos.

Los termómetros superarán los 40-42 grados en Mallorca, Almería, Murcia y Valencia. Las máximas descenderán en el noreste peninsular, Galicia y, de forma notable, en el alto Ebro. Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia están en alerta por lluvias y tormentas. Este último fenómeno también afectará a Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Las temperaturas mínimas subirán en Canarias y en la mitad sur peninsular y bajarán en el Cantábrico, el alto-medio Ebro y los Pirineos más occidentales. Se darán noches con mínimas por encima de los 20-25 grados en Baleares, las depresiones del este y los litorales mediterráneos.

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También se producirán chubascos fuertes o muy fuertes en el este de Galicia, Asturias, Cantabria y noroeste de Castilla y León, además de tormentas en el interior de Valencia y en los Pirineos. Estas lluvias podrían venir acompañados de tormentas e incluso granizo, según pronostica la Aemet.

Para el viernes, destaca un descenso térmico en el Cantábrico y en el alto Ebro, mientras que en el resto del país, los valores permanecerán similares e incluso más altos en el mediterráneo y en el centro y mitad sur peninsular. Continuará la calima en el este y sur peninsular y Baleares con polvo en suspensión que podrá empeorar la calidad del aire.