España ha registrado la primera mitad del verano más cálido de la historia

Madrid activa el nivel 2 de "riesgo alto" por calor: los termómetros superarán los 39 grados este miércoles

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Cada vez se nota más el calor durante el verano y llegar a los 50 grados ya no es una locura. El 14 de agosto de 2021 se registró en Córdoba 47,6 grados. En el mismo mes, se registró la máxima temperatura en Europa con 48,8 grados en Sicilia, Italia. Los expertos advierten que lo mejor es prepararnos para unas temperaturas extremas.

"Siempre ha hecho calor, pero se espaciaba más este calor intenso", explica Flora González, del tiempo en Mediaset. Ahora, con el cambio climático, "podemos decir que es un tsunami de calor". Los datos muestran unas realidad que no se habían visto antes a nivel local.

"Es posible que sea algo que va a suceder antes de lo que pensábamos", advierte Flora González

España ha registrado la primera mitad del verano más cálido de la historia. Y vamos camino a un futuro con temperaturas puntualmente inconcebibles. "Es posible que sea algo que va a suceder antes de lo que pensábamos", advierte Flora González sobre la posibilidad de llegar a los 50 grados.

Si no cesa el volumen de emisiones, podría ocurrir de manera excepcional ya entorno a medio siglo. Es un recordatorio de las consecuencias que se notarán en varios ámbitos debido a la contaminación. De momento, las temperaturas máximas están en California, Estados Unidos, donde se han alcanzado los 50,4 grados en una zona bautizada como 'el valle de la muerte'.