Alberto Rosa 16 JUL 2026 - 19:24h.

José Manuel Felices, médico del Hospital de Rafael Méndez de Lorca y profesor de la UCAM, explica los riesgos de recurrir al agua fría

Alerta por la llegada de una nueva ola de calor este fin de semana: podrá dejar temperaturas sofocantes de hasta 44 ºC

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Durante el verano, España no para de encadenar olas de calor con temperaturas incluso superiores a los 40 grados en distintos puntos del territorio. Con un ambiente tan sofocante, la prevención contra los golpes de calor cobra mucha importancia.

Un golpe de calor es una urgencia médica grave que ocurre cuando el cuerpo pierde su capacidad para regular su temperatura. El sistema de refrigeración falla, elevando la temperatura corporal por encima de los 40 grados y causando daños severos si no se trata rápido.

Es habitual pensar que, ante una persona que esta sufriendo un golpe de calor, lo mejor que podemos darle es agua fría, pero se trata de un error. Tal y como explica el doctor José Manuel Felices, médico del Hospital Rafael Méndez de Lorca y profesor en la Universidad Católica de Murcia (UCAM), se trata de uno de los mitos más extendidos sobre cómo actuar ante esta emergencia.

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Así lo cuenta en un vídeo difundido en sus redes sociales que no ha tardado en hacerse viral. En el comienza diciendo que los consejos que “nuestras madres” repetían siempre no van desencaminados. “Tu madre tenía razón. Ponerse a la sombra, mojar la nuca, las axilas y las ingles y beber agua”, señala.

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Sin embargo, hay un matiz importante que muchas veces se pasa por alto. “Pero le faltaba la parte más importante”, dice. Y es que en estas situaciones se tiende a pensar que el agua helada puede ser beneficiosa para refrescar a la persona que acaba de sufrir el golpe de calor.

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Felices alerta de que esa práctica puede empeorar la situación, puesto que el cuerpo está muy caliente y el contraste con el agua muy fría “pone en alerta” al sistema nervioso. Tal y como detalla, el choque térmico hace que los vasos sanguíneos se contraigan (“se frían”, dice literalmente). Ello provoca que se reduzca aún más el flujo de sangre que lleva al cerebro.

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"Lo mejor es dar agua del tiempo"

Por eso, “lo mejor es dar agua del tiempo”. Finalmente, el doctor Felices recuerda la importancia de actuar rápido. "Y lo más importante de todo, dolor de cabeza o mareo al estar al sol, ¡llama a Emergencias (112)!", subraya en el vídeo.

Felices destaca la gravedad de los golpes de calor. “Cada año mata a más personas en nuestro país”, sentencia. Y con las temperaturas cada vez más elevadas y olas de calor más prolongadas, toda precaución es poca.