La ola de calor amenaza el centro y sur de España con temperaturas tórridas en Andalucía

El calor viene acompañado de polvo, suspensión, calima, lo cual provocará una bajada de la calidad del aire

La advertencia de un médico sobre el uso de agua fría ante golpes de calor: "No es la solución, aunque muchos lo crean"

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El panorama meteorológico no tiene buenas noticias: seguimos con un calor excesivo, viento y también mucho mucha sequedad en el ambiente. En las horas centrales del día la situación es peor. El ascenso de los termómetros junto a una baja humedad complican nuestros días, pero también las noches, porque conciliar el sueño en Andalucía o Alicante será difícil en las próximas horas. Nuestra especialista del tiempo, Nuria Seró explica la probabilidad de sufrir una ola de calor con temperaturas que rozarán los 40 º en Toledo, pero también en Andalucía.

Desde este fin de semana subirán las temperaturas máximas y mínimas: este sábado se podrían rozar los 40 grados en Toledo y las mínimas también serán muy altas, especialmente en el Mediterráneo

Por ejemplo, en Alicante amanecerán con 25ºC y eso será lo máximo que bajará por lo que será muy difícil conciliar el sueño. Y si miramos el riesgo de incendios para este sábado, podemos observar cómo será extremo en buena parte del centro y este peninsular, así que la experta recomienda mucha precaución porque seguiremos con temperaturas muy altas y una humedad baja.

La pregunta sobre una posible ola de calor se responde con una probabilidad muy alta. Por el momento la Agencia Estatal de Metrología ha activado un aviso, porque las temperaturas subirán a lo largo de los próximos días por encima de lo habitual en esta temporada.

El calor no viene solo, sino que llega acompañado de polvo, suspensión, calima, lo cual provocará una bajada de la calidad del aire. Si en la próxima semana, el mapa del tiempo ofrece un preocupante color rojo en buena parte de nuestro país, con calor extremo, otra semana más.

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Si analizamos la previsión la evolución de las máximas temperaturas en tres ciudades, en Santiago de Compostela, Toledo y Córdoba, subirán con extremo en Córdoba, donde este martes, ya podrían alcanzar los 43 grados.

Temperaturas que rozan los 40 º C en Andalucía con Córdoba y Málaga a la cabeza

El fin de semana y desde este viernes, hay nueve comunidades en alerta con Málaga a la cabeza de las zonas más calurosas, donde este viernes los termométros están rozando los 40 grados

Todos repiten lo mismo por las calles de Málaga: "Hace mucho calor"; "Es insoportable". "Muy agobiada". Es generalizado esta sensación que provocan las altas temperaturas y a pesar de que están acostumbrados.

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"Yo salgo temprano de mi casa, que no hace tanto calor", cuenta un viandante y otra habla de que lo más importante es hidratarse. "tomar mucha agua".

Las fuentes se han convertido en pequeños oasis en estas ciudades. La fuente va bien de vez en cuando para refrescarse del tantísimo calor. En el centro de Sevilla, se quejan de que prácticamente no hay ni fuentes, ni puntos de agua potable.

En Murcia tienen una aplicación móvil que indica el lugar, pero al llegar al punto señalado la fuente no existe, o está rota. Los murcianos se quejan que sólo cuatro de cada diez fuentes públicas registradas siguen operativas.

Es que en un momento determinado te puede encontrar mal y es importante que estas fuentes funcionen para echarse un trago de agua. Por eso reclaman y no son los únicos un aumento y mejora de los puntos de agua potable en las grandes ciudades.