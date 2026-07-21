Europa Press 21 JUL 2026 - 12:08h.

Las máximas previstas serán de 39,3°C en la zona Sur, Vegas y Oeste, de 38,9ºC en Metropolitana y Henares, y de 37,2°C en la Sierra

Desde la Comunidad de Madrid se ha recordado la importancia de beber agua con frecuencia, permanecer en casa y protegerse del sol en las horas centrales del día

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La Comunidad de Madrid activa el nivel 2 por calor del 'Plan de Vigilancia y Control de los Efectos de las Olas de Calor'. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica unas temperaturas que superarán los 39 grados en la jornada del miércoles en el área Sur, Vegas y Oeste.

Según el último boletín, para la jornada de este martes, las previsiones apuntan que los termómetros alcanzarán los 38,1ºC en la zona Sur, Vegas y Oeste y los 37,8ºC en la zona Metropolitana y Henares. En el caso de la Sierra, las máximas previstas llegarán a los 35,8°C.

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Estas temperaturas extremas continuarían este miércoles, cuando las máximas previstas serán de 39,3°C en la zona Sur, Vegas y Oeste, de 38,9ºC en Metropolitana y Henares, y de 37,2°C en la Sierra.

La Comunidad de Madrid insiste en la importancia de protegerse del calor

Se trata de un aviso por "riesgo alto" que se ha activado en la región con el objetivo de minimizar las consecuencias de las altas temperaturas para la salud, especialmente entre la población más vulnerable como ancianos o niños.

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Desde la Comunidad de Madrid se ha recordado la importancia de beber agua con frecuencia, incluso sin sensación de sed. También aconsejan evitar el consumo de alcohol y bebidas azucaradas o con cafeína y optar por una alimentación ligera basada en frutas, verduras, gazpachos y ensaladas, en línea con la dieta mediterránea.

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Durante los momentos de mayor temperatura, se insta a permanecer en casa y refrescarse con paños húmedos o duchas y para proteger la vivienda del calor, recomiendan cerrar persianas y toldos en las fachadas expuestas al sol y ventilar en las horas más frescas del día.

Insisten en la necesidad de protegerse del sol en las horas centrales del día con ropa ligera, gorra o sombrero y protección solar. También hablan de evitar salidas, ejercicio físico o esfuerzos intensos en las horas de más calor.

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Recuerdan que, en el caso de personas en tratamiento médico, es conveniente acudir al centro de salud ante la aparición de síntomas no habituales.

Estas precauciones se deben extremar en bebés y niños pequeños, además de prestar especial atención a las personas mayores que vivan solas, para lo que aconsejan el apoyo de familiares, vecinos o, en su defecto, la intervención de los servicios sociales municipales.