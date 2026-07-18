La Agencia Estatal de Meteorología avisa de una nueva ola de calor que sería la tercera del verano

Afectará principalmente al tercio suroriental, valle del Guadalquivir, valle del Ebro, depresiones del nordeste, valles de los Pirineos e interior de Mallorca

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de una nueva ola de calor a partir del martes día 21 que se podría prolongar al menos hasta el jueves 23 de julio. Tal y como ha adelantado el organismo, las termperaturas podrían alcanzar los 45 grados.

El ámbito geográfico de la que sería la tercera ola de calor del verano es el tercio suroriental, valle del Guadalquivir, valle del Ebro, depresiones del nordeste, valles de los Pirineos e interior de Mallorca.

La predicción del tiempo por días

A partir del lunes 20 se espera que continúe la tendencia ascendente de las temperaturas en la Península. Destacarán aquellos del valle del Ebro y depresiones del noreste, así como en litorales y prelitorales del sureste, con pocos cambios en el resto. Así, esperamos que las temperaturas máximas alcancen los 38-40 ºC en el valle del Ebro y depresiones del nordeste y este de Castilla-La Mancha, los 39-41 ºC en el cauce alto y medio del valle del Guadalquivir, cuenca del Genil e interior de Mallorca y los 40-42 ºC en puntos del interior del tercio sureste. Si bien este día no se incluye dentro del periodo de ola de calor, no se descarta que pueda acabar incluyéndose en tal, si la nueva información lo respalda.

Durante el martes 21, los ascensos se generalizarán a prácticamente la totalidad peninsular, registrando descensos ligeros en puntos de la Ibérica, litorales del levante y el nordeste de Mallorca. Así, se espera que sea el primer día de la ola de calor, con temperaturas máximas alcanzarán los 39-41 ºC en el valle del Ebro y depresiones del nordeste, este de Castilla-La Mancha, cauce alto y medio del valle del Guadalquivir e interior de Mallorca, los 40-42 ºC en la cuenca del Genil y los 41-43 ºC en puntos del interior del tercio sureste, pudiendo superarse localmente los 44 ºC.

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El miércoles 22 se repetirán ascensos térmicos, pero esta vez centrados sobre el cuadrante suroccidental, donde podrían ser localmente moderados. Así, esperamos repetir los 39-41 ºC en el valle del Ebro y depresiones del nordeste, este de Castilla-La Mancha e interior de Mallorca, los 40-42 ºC en el valle del Guadalquivir y sierras adyacentes, así como en la cuenca del Genil, manteniéndose como zona más afectada el tercio sureste, donde se esperan 41-43 ºC en puntos del interior, pudiendo superarse localmente los 44 ºC.

Durante el jueves 23 persistirá la situación de bloqueo, con nuevos ascensos esta vez centrados sobre litorales de Alborán y tercio sureste, que se sumarán a los registrados días anteriores, y descensos importantes únicamente en el interior de Mallorca. Se espera que este sea el día álgido de la ola de calor, con valores en el entorno de los 37-39 ºC en el interior de Mallorca, 39-41 ºC en el este de Castilla-La Mancha, 40-42 ºC en el valle del Ebro y depresiones del nordeste, los 41-43 ºC en el valle del Guadalquivir y sierras adyacentes, así como en la cuenca del Genil, y los 42-44 ºC en el tercio sureste, superándose los 45 ºC localmente. Por tanto, se pide extremar las precauciones durante las horas centrales de esta jornada.

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A partir del viernes 24, y de cara al fin de semana, se esperan descensos térmicos generalizados, si bien la incertidumbre es muy elevada. Por tanto, no se descarta que la ola de calor pudiera prolongarse más allá del día jueves 23.