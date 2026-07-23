Agencia EFE 23 JUL 2026 - 10:43h.

La Aemet alerta de temperaturas máximas de entre 42-44 grados en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, donde se ha activado el nivel rojo por peligro extraordinario

Otras diez comunidades se mantienen bajo aviso por calor aunque en niveles inferiores, mientras que Galicia y el Cantábrico podrían librarse del calor extremo

Compartir







La Región de Murcia y la Comunidad Valenciana activan este jueves el aviso rojo por peligro extraordinario debido a temperaturas máximas de entre 42-44 grados, según pronostica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Otras diez comunidades se mantienen bajo aviso por calor aunque en niveles inferiores. En color naranja (riesgo importante) se encuentra Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña, mientras que en aviso amarillo (peligro bajo) está Baleares, Castilla y León, Madrid, Navarra, La Rioja y la ciudad autónoma de Ceuta.

PUEDE INTERESARTE La ola de calor extrema transforma la vida cotidiana y obliga a buscar refugio frente a temperaturas cercanas a los 40 grados

Avisos por calor, pero también por tormentas

En Andalucía, el aviso es también amarillo por tormentas, mientras que en Baleares se espera además viento y temporal marítimo. Fuera de la península, la isla de Gran Canaria está en aviso amarillo por calor, así como por fenómenos costeros y viento.

PUEDE INTERESARTE El Servicio Público de Teleasistencia de Euskadi incorpora mensajes de voz para alertar de olas de calor o incendios

En el archipiélago canario, también se encuentra en nivel amarillo por viento La Gomera y El Hierro y en el caso de Tenerife el aviso amarillo es por mala mar.

Se prevén máximas hoy de hasta 44 grados en la región de Murcia en las zonas de la Vega del Segura y en el valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, según la Aemet. Sufrirán temperaturas de hasta 42 grados en el litoral sur de Valencia y en el de Alicante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Máximas también muy altas de hasta 43 grados en el valle del Almanzora y Los Vélez, en Almería. En Nacimiento y Campo de Tabernas se podrán alcanzar 42 grados. En en caso de la provincia de Albacete, las máximas serán asimismo de hasta 42 grados en la Mancha, Alcaraz, Hellín y Almansa, en el umbral de aviso rojo.

Durante esta jornada, Galicia y el Cantábrico serían los únicos puntos del país que podrían librarse del calor extremo.