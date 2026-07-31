El fin de semana estará marcado por calor extremo, noches tropicales y máximas de hasta 43 ºC en Andalucía

La ola de calor terminará este domingo, pero el fin de semana seguirá marcado por temperaturas extremas

La entrada de una nueva ola de calor pone mañana en aviso naranja o amarillo a gran parte de la Península y Gran Canaria

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El tiempo seguirá siendo un factor clave en las labores de extinción de los incendios, aunque la ola de calor finalizará este domingo, las temperaturas continuarán siendo muy elevadas, especialmente en el este y sur de la península.

Los modelos meteorológicos muestran que la masa de aire cálido comenzará a retirarse durante el domingo, un proceso que ya se ha iniciado en algunos puntos del norte y el oeste. Sin embargo, el alivio será limitado, ya que las temperaturas seguirán siendo excepcionalmente altas, sobre todo en la vertiente mediterránea.

Noches tropicales y madrugadas sofocantes

Las noches volverán a ser especialmente difíciles en buena parte del país. Se esperan mínimas propias de noches tropicales en numerosas zonas del centro y del sur, con registros que alcanzarán los 27 ºC en puntos de Andalucía y valores muy elevados también a lo largo de todo el litoral mediterráneo.

Estas temperaturas impedirán un descanso adecuado y mantendrán un ambiente sofocante incluso durante la madrugada. El calor también será extremo durante las horas centrales de la jornada. Este sábado volverán a superarse los 40 ºC en varias regiones, con Córdoba como uno de los puntos más cálidos del país, donde los termómetros podrían alcanzar los 43 ºC.

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Aunque la ola de calor toque oficialmente a su fin, el riesgo asociado a las altas temperaturas seguirá siendo muy elevado, por lo que se recomienda extremar las precauciones y mantenerse informado de la evolución meteorológica.