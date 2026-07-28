La AEMET ha activado avisos por calor en gran parte de España ante el inicio de una nueva ola de calor

El calor y el viento, los protagonistas en el país: Galicia podrá registrar los 38ºC y no se descartan los 40ºC en el Guadalquivir

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La entrada de una nueva ola de calor pondrá este miércoles 29 de julio en aviso naranja o amarillo a gran parte de la Península Ibérica y a Gran Canaria, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En Andalucía, estarán en aviso naranja las provincias de Córdoba, Granada y Jaén, mientras que Sevilla permanecerá en aviso amarillo. En Aragón, el aviso naranja afectará a Huesca, Teruel y Zaragoza. También estarán en riesgo importante Burgos, Soria y Valladolid, en Castilla y León, comunidad donde Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora tendrán aviso amarillo.

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En Castilla-La Mancha, estarán en aviso naranja Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, mientras que Guadalajara permanecerá en aviso amarillo. En Cataluña, el nivel naranja afectará a Gerona y Lérida, y el amarillo a Barcelona y Tarragona.

Madrid, Navarra y La Rioja, también en riesgo importante

Las altas temperaturas activarán además el aviso amarillo en Cáceres y Badajoz (Extremadura), Lugo y Orense (Galicia), Vizcaya (País Vasco) y Valencia (Comunidad Valenciana).

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Por su parte, Álava y Guipúzcoa estarán en aviso naranja, mientras que Madrid, Navarra y La Rioja también afrontarán un riesgo importante por calor. Cantabria permanecerá igualmente en aviso amarillo. Coincidiendo con el inicio de la ola de calor, continuará la estabilidad atmosférica, con un predominio de cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. Solo se esperan nubes bajas en los litorales de Galicia, el Cantábrico y, durante la mañana, en zonas de Andalucía y Mallorca.

Además, se desarrollarán nubes de evolución en el Sistema Ibérico y los Pirineos, donde, especialmente en el Pirineo de Girona, podrían registrarse chubascos localmente fuertes. En Canarias, se prevén nubes bajas en la vertiente norte y cielos despejados en la sur.

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Máximas de hasta 42 grados y noches tropicales

La AEMET prevé un ascenso de las temperaturas máximas en el tercio este peninsular, Castilla y León y los archipiélagos, mientras que descenderán de forma notable en Galicia y el Cantábrico.

Los termómetros superarán los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular, el interior de Mallorca y el sur de Gran Canaria. Además, se alcanzarán entre 40 y 42 grados en los valles fluviales del cuadrante suroeste, el valle del Ebro y Navarra.

Las temperaturas mínimas también subirán de forma generalizada, salvo en Cádiz, el oeste de Galicia y Menorca. Se esperan noches tropicales, con mínimas que no bajarán de 20 grados, en el litoral mediterráneo y en los valles fluviales de la mitad sur.

Calima y viento moderado

La previsión apunta también a brumas en Galicia y el Cantábrico, con tendencia a disiparse a lo largo del día, así como a la presencia de calima en el sur peninsular y en el extremo oriental de Canarias.

En cuanto al viento, soplará levante moderado en el Estrecho, mientras que en Canarias predominará el alisio, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en las zonas más expuestas.

En el resto del país, el viento será moderado del nordeste en los litorales del sureste peninsular, flojo del oeste en el Cantábrico y el norte de Galicia, y flojo con predominio del suroeste en el resto de la Península.