Agencia EFE 29 JUL 2026 - 11:39h.

Nueve comunidades activan el nivel naranja por calor con máximas que rondarán entre los 41 y 42 grados

La Aemet también alerta de un peligro de incendios muy alto o extremo debido a esta nueva ola de calor

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Arranca el primer día de la cuarta ola de calor del verano que deja avisos amarillos y naranjas en toda España, salvo Asturias, la Región de Murcia y Baleares. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que este miércoles las temperaturas máximas alcanzarán los 41 grados y estima que la ola de calor podría durar, al menos, hasta el domingo 2 de agosto.

Nueve comunidades en nivel naranja por calor

En total, nueve comunidades activan el nivel naranja por calor. Estas son Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja. Bajo aviso amarillo se encuentra Cantabria, Extremadura, Galicia y la Comunidad Valenciana.

En Córdoba, Granada y Jaén las máximas alcanzarán los 40 grados en áreas de la campiña cordobesa, la cuenca del Genil y Morena y Condado. En Sevilla el nivel es amarillo por valores de 39 grados en la campiña sevillana.

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En todas las provincias de Aragón, junto con Girona y Lleida, en Cataluña, las temperaturas oscilarán entre los 37 y los 39 grados, mientras que Barcelona y Tarragona están en aviso amarillo por máximas de entre 35 y 38 grados. La comunidad de Navarra está en naranja por calor de hasta 41 grados en el centro, aunque también podrán alcanzarse los 42 grados en Pamplona capital y en zonas bajas de la Ribera.

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En Castilla-La Mancha el aviso naranja afecta a toda la comunidad, excepto a la provincia de Guadalajara, con termómetros que alcanzarán los 40 grados. Por su parte en la comunidad de Castilla y León el nivel naranja se ha activado únicamente en Burgos, Soria y Valladolid por calor de entre 37 y 39 grados, mientras que el resto de las provincias está en amarillo.

En el centro peninsular, la Comunidad de Madrid se encuentra en nivel naranja por temperaturas de hasta 39 grados en el área metropolitana y del Henares, así como en las zonas sur, las Vegas y oeste. En la sierra, el aviso es amarillo por máximas de 36 grados.

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En el País Vasco, los termómetros llegarán a los 39 grados en Álava y a los 37 en el interior de Guipúzcoa y en La Rioja se alcanzarán los 40 grados en la Ribera del Ebro, aunque localmente las máximas también podrían subir hasta los 42.

La Aemet también alerta de un peligro de incendios muy alto o extremo debido a esta nueva ola de calor, unas temperaturas sofocantes que llegan en un momento crítico en relación a la extinción de los incendios activos en el país.