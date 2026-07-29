La nueva ola de calor llega con máximas de hasta 40 °C y agrava la situación de los incendios

La cuarta ola de calor del verano dejará temperaturas superiores a los 40 grados hasta el domingo

Máximas de hasta 44 grados ponen fin a la tregua: la Aemet anuncia la llegada de una nueva ola de calor, la cuarta del verano

Compartir







España vuelve a enfrentarse a un episodio de calor extremo. La cuarta ola de calor del verano ya ha comenzado a dejar temperaturas muy elevadas en buena parte del país y se espera que se prolongue, al menos, hasta el próximo domingo. Además de disparar los termómetros por encima de los 40 grados, este episodio llega en un momento especialmente delicado, con varios incendios forestales todavía activos y unas condiciones meteorológicas que dificultan las labores de extinción.

La meteoróloga Rosemary ha explicado que este nuevo episodio de calor no afecta únicamente a España, sino que se está extendiendo por gran parte del continente europeo.

PUEDE INTERESARTE La entrada de una nueva ola de calor pone mañana en aviso naranja o amarillo a gran parte de la Península y Gran Canaria

Temperaturas por encima de los 40 grados

Según las previsiones, el calor irá intensificándose durante los próximos días. La jornada más complicada será la del viernes, cuando los valores alcanzarán niveles extremos en numerosas zonas del país: "Hablamos de valores que ya superan los 40 °C en muchas regiones y, además, esto seguirá con nosotros durante los próximos días, hasta por lo menos el domingo."

Para este jueves ya se esperan máximas cercanas a los 38 grados en amplias zonas del centro peninsular, mientras que en el sur los termómetros volverán a superar la barrera de los 40 °C. Incluso en algunos puntos de la mitad norte podrían alcanzarse esos registros, una situación poco habitual.

En el este peninsular, aunque las temperaturas serán algo más moderadas, las máximas rebasarán los 30 grados, manteniendo un ambiente muy cálido tanto de día como de noche.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La baja humedad aumenta el peligro de incendios

Las altas temperaturas llegan acompañadas de una importante reducción de la humedad ambiental, un factor que incrementa notablemente el riesgo de propagación de los incendios forestales.

La meteoróloga ha advertido de que este escenario resulta especialmente preocupante mientras continúan activos varios grandes incendios en distintos puntos del país: "En el este peninsular las máximas ya rebasan los 30 °C, lo cual no es bueno para los incendios, ya que también baja bastante la humedad."

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La combinación de calor extremo, vegetación muy seca, baja humedad y, en algunos momentos, viento, crea unas condiciones muy desfavorables para los equipos de emergencia, que continúan luchando por contener las llamas. Con esta nueva ola de calor, 2026 se sitúa entre los años con más episodios de calor extremo desde que existen registros, iniciados en 1975.

Hasta el momento, el verano acumula cuatro olas de calor, una cifra que acerca este año al récord histórico: "Desde que tenemos registros, desde 1975, tan solo ha habido un año en el que hemos llegado a tener cinco olas de calor en la península, y fue en 2017."

Lo más llamativo es que todavía queda por delante todo el mes de agosto, un periodo en el que es habitual la llegada de nuevos episodios de temperaturas extremas: "Ahora vamos por la cuarta y todavía nos queda todo el mes de agosto, así que podríamos igualarlo o incluso rebasarlo."

Un verano marcado por el calor extremo

La sucesión de olas de calor confirma que el verano de 2026 está siendo uno de los más intensos de las últimas décadas. Las temperaturas persistentemente elevadas, unidas a la escasez de precipitaciones y a la baja humedad, mantienen muy alto el riesgo de incendios forestales.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar las precauciones, evitar cualquier actividad que pueda provocar un fuego y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia, especialmente en las zonas donde los incendios continúan activos. Mientras tanto, el calor seguirá siendo el gran protagonista durante los próximos días, con unos valores que volverán a poner a prueba la resistencia de buena parte del país.