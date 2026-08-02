Habrá aviso naranja por calor en Andalucía, y amarillo en Aragón, Baleares, Cataluña y Región de Murcia

Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en la Península

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Las temperaturas máximas descenderán el lunes de forma generalizada en la península gracias a la llegada de un frente al noroeste, que dejará predominio de cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte peninsular e intervalos nubosos en la sur, pero mantendrá los valores con pocos cambios en los archipiélagos.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), mañana habrá aviso naranja por calor en Andalucía, y amarillo en Aragón, Baleares, Cataluña y Región de Murcia.

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En puntos del norte y este peninsular y Baleares son probables bancos de niebla matinales dispersos. Los cielos tenderán de forma general a quedar poco nubosos de oeste a este.

Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada

En el oeste de Galicia se registrarán precipitaciones que podrán extenderse a otras zonas del noroeste. Además se prevén chubascos y tormentas en el cuadrante nordeste peninsular, con probabilidad de ser fuertes e ir con granizo en el bajo Ebro y en la provincia de Lleida, sin descartarse en otros puntos de Cataluña y Aragón.

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En los archipiélagos estará poco nuboso o despejado, con nubosidad alta en aumento en Baleares.

Se prevé presencia de calima en altura en Canarias y en menor medida en Alborán.

Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en la Península, manteniéndose con pocos cambios en los archipiélagos. Sin embargo, se prevé superar los 35ºC en regiones de los tercios este y sur peninsular. En puntos de Baleares y especialmente en Canarias, se podrá llegar localmente a 40 ºC.

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Las mínimas ascenderán en el centro norte peninsular, con un predominio de los descensos en Andalucía y en general con pocos cambios en el resto.

Se registrarán noches tropicales, sin bajar de 20 ºC en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, y por encima de 25 ºC en puntos del litoral mediterráneo y en Canarias, donde incluso localmente podrán no bajar de 30 ºC.

En Canarias soplará el alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes. Habrá poniente moderado en los litorales del sur peninsular y viento moderado en los de Galicia. El viento será flojo en general en el resto arreciando por la tarde.