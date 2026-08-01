Asun Chamoso 01 AGO 2026 - 13:31h.

El equipamiento, con 75 plazas, funcionará hasta el 14 de septiembre todos los días de la semana, de 10 a 19 horas

El acceso es libre y dispone de un espacio de descanso, bebidas y refrigerios

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BarcelonaEste verano, en el que las olas de calor se suceden, Barcelona abre por primera vez un refugio climático de día para personas sin hogar. Un espacio climatizado, de hidratación y descanso, que entra en funcionamiento desde agosto hasta el 14 de septiembre.

El centro dispone de 75 plazas y está situado en el pasaje Dos de Maig, número 17, en el distrito de Sant Martí de la ciudad. Un refugio que tiene como finalidad ofrecer durante el verano un espacio de acogida y de alivio frente al calor durante las horas del día en las que se registran las temperaturas más elevadas.

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El nuevo dispositivo estará operativo hasta mediados de septiembre, de lunes a domingo, entre las 10 y las 19 horas. Las personas podrán acceder libremente y encontrarán un espacio de descanso con confort térmico, bebidas, refrigerios y equipos de apoyo socioeducativo. Según datos de Arrels Fundació de 2025, casi 2.000 personas viven en la calle en Barcelona, un 43% más que hace tres años.

La comisionada de Acción Social, Sonia Fuertes, asegura que, además de mitigar el calor, el objetivo es conocer más situaciones de personas sin hogar y valorar si tienen que atenderlas por salud o vincularlas a sus equipos de servicios sociales. "Suponemos que veremos diferentes necesidades: algunas estancias de mañana y tarde u otras que se puedan quedar todo el día, porque el espacio es flexible y de acceso directo", señala la comisionada.

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Sistema de rotación

Los equipos de calle especializados en sinhogarismo, como el Servicio de Atención Social al Sinhogarismo en el Espacio Público (SASSEP), facilitarán la información sobre la disponibilidad de este espacio. Se trata del servicio municipal que localiza y contacta de forma sistemática con las personas y les ofrece atención a pie de calle a través de equipos multidisciplinares de intervención social, con el objetivo de que acepten vincularse a los servicios y recursos existentes.

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El acceso al espacio será libre y, en caso de superarse el aforo, se implantará un sistema de rotación por franjas horarias, priorizando a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Asimismo, se facilitará información sobre otros recursos de la red y sobre los refugios climáticos disponibles en el entorno o en las zonas donde la persona permanezca habitualmente, con el fin de reforzar las pautas de autocuidado frente al calor y favorecer su vinculación con los espacios refugio de su entorno.

La apertura de este dispositivo se enmarca en el conjunto de actuaciones que el Ayuntamiento está desplegando para ampliar la capacidad de atención y reforzar la red de servicios municipales para las personas que pernoctan en la calle, según informa el consistorio. El refugio de día para personas en situación de sinhogarismo viene a complementar la red de servicios con la que ya cuenta la ciudad para la atención de las personas que duermen en la calle, como los centros de día, los servicios de duchas, los comedores sociales o los refugios climáticos distribuidos por la ciudad.

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De cara al verano de 2027, está previsto que el refugio de día para personas en situación de sinhogarismo pueda abrir de forma continuada durante los meses de julio y agosto.

Atenciones por calor

En esta situación de altas temperaturas, Protección Civil recuerda la importancia de hidratarse con frecuencia, evitar las actividades físicas durante las horas de mayor insolación, buscar espacios climatizados o refugios climáticos siempre que sea posible y tener una especial atención a las personas mayores, los niños, las personas con enfermedades crónicas y las que trabajan al aire libre.

Durante el período de alerta por calor intenso, iniciado el 29 de julio, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a 39 personas con afecciones relacionadas con el calor. De ellas, el 54% ha requerido la activación de una ambulancia para trasladar a la persona afectada a un centro sanitario, mientras que el 46% las ha atendido el servicio 061 Salut Respon.