Iván Sevilla 01 AGO 2026 - 13:49h.

Según el Servicio Meteorológico de Cataluña, pueden caer más de 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos

Las precipitaciones de este 1 de agosto afectarán a las comarcas de Tierras del Ebro, Prepirineo y Pirineo oriental

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TarragonaEn un fin de semana marcado por el calor extremo en varias regiones del país, en buena parte de Cataluña se ha alertado de la previsión de fuertes lluvias y vientos este 1 de agosto, acompañados incluso de piedra o granizo.

Ante tal pronóstico del Servicio Meteorológico de Cataluña, Protección Civil ha activado el Plan INUNCAT, por las posibles inundaciones que puedan producirse debido a las intensas precipitaciones registradas.

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Con la probabilidad de que se acumulen más de 20 litros por metro cuadrado en apenas media hora en las comarcas de Tierras del Ebro, Prepirineo y Pirineo oriental, se pide a la población extremar precauciones.

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Porque se esperan que los chubascos, en forma de tormenta, atraviesen esas zonas con fuertes rachas de viento y, localmente, con la caída de granizo, sin descartar que sea de gran tamaño, según avisa la Aemet también.

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De las 16 a las 22 horas permanecerá activado el aviso naranja en la depresión central y el prelitoral sur de Tarragona. Mientras que el amarillo se mantendrá hasta la medianoche en otras comarcas pirenaicas de Girona, Lleida y Barcelona.

Recomendaciones básicas de autoprotección

Desde Protección Civil han dado una serie de recomendaciones básicas de autoprotección a las personas que estén en los lugares donde están activadas las alertas.

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Aparte de pedir prudencia en los desplazamientos y actividades al aire libre, aconsejan limpiar sumideros y bajantes en las casas para que al agua de la lluvia evacúe más rápido.

También es importante alejarse de ríos, rieras y barrancos ante su posible crecida. En ningún caso se debe intentar cruzar estos espacios, aunque lleven poco caudal en ese momento.