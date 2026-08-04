El descenso de las temperaturas será especialmente apreciable en Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León

Semana marcada por la inestabilidad: tres vaguadas traerán tormentas muy fuertes con fenómenos adversos

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Las temperaturas comienzan a dar un respiro este martes en buena parte de España, después de los episodios de calor de los últimos días. El descenso será especialmente apreciable en Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León, donde los termómetros pueden marcar hasta cinco grados menos y recuperan valores más habituales para estas fechas.

El alivio, sin embargo, no será generalizado. El calor seguirá siendo intenso en puntos del sureste, con máximas de hasta 41 grados en la Región de Murcia y de 38 en el valle del Ebro. Mientras, el sol predominará en la mayor parte del país, aunque con algunas nubes en la fachada atlántica de Galicia.

Cuidado con las tormentas

La otra gran protagonista de la jornada serán las tormentas, que volverán a ganar intensidad durante la tarde en el nordeste peninsular. La inestabilidad se concentrará especialmente en esta zona, después de los episodios tormentosos de los últimos días.

De cara al miércoles, la situación cambiará ligeramente. El tiempo se mantendrá estable durante la primera mitad del día en buena parte del territorio, pero por la tarde las tormentas volverán a desarrollarse, esta vez con mayor presencia en zonas del centro y del este peninsular. En el norte, además, algunos frentes dejarán lluvias en áreas del litoral cantábrico.

Las temperaturas se mantendrán en general sin grandes cambios, aunque podrían registrar un ligero repunte respecto a este martes.