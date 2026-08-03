La llegada de varias vaguadas reactivarán las lluvias y tormentas

La Aemet activa los avisos por riesgo de tormentas y altas temperaturas en seis comunidades: zonas afectadas por el 'calor extremo'

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España afrontará una semana marcada por un aumento de la inestabilidad atmosférica debido a la llegada de varias vaguadas que reactivarán las lluvias y tormentas, que serán localmente intensas en diferentes puntos de la Península. Hasta el próximo domingo podrían sucederse tres vaguadas, con episodios de precipitaciones fuertes, granizo y rachas de viento intenso.

Samuel Biener, climatólogo de Meteored España, ha analizado este cambio de patrón, que estará marcado por una mayor ondulación del chorro polar, que facilitará la entrada de aire frío en altura y favorecerá el desarrollo de tormentas durante los próximos días.

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Las zonas con mayor riesgo

La primera vaguada afectará al norte entre el lunes y el martes, con tormentas especialmente intensas en Huesca, Zaragoza, Lleida, Teruel, Tarragona y Castellón. Se registrarán lluvias intensas, rachas de viento y posibles reventones de más de 80-90 km/h y granizo de 2-3 centímetros.

La inestabilidad también llegará al Cantábrico, Navarra, Castilla y León y Galicia, mientras que el martes persistirá en Cataluña, Pirineos, Comunidad Valenciana y Galicia.

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Entre miércoles y viernes, una segunda vaguada podría intensificar la actividad tormentosa en el Sistema Ibérico, Navarra, Aragón, Cataluña y Castilla y León. El jueves podría ser uno de los días más inestables, con riesgo de lluvias intensas, granizo y fuertes rachas de viento, especialmente en el noreste.

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Los modelos contemplan una tercera vaguada durante el fin de semana, y aunque la incertidumbre aumenta, que podría dejar lluvias y tormentas fuertes en Cataluña, Aragón, Baleares y Comunidad Valenciana. Pueden producirse granizadas.

Descenso generalizado de las temperaturas

El cambio de tiempo traerá un descenso progresivo de las temperaturas, aunque el calor seguirá siendo intenso en el centro y sur. En Canarias, los termómetros podrían superar los 40 ºC en las medianías de Gran Canaria antes de iniciar un descenso desde el miércoles.

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En conjunto, la semana estará marcada por una mayor inestabilidad, con tormentas, lluvias intensas, granizo y fuertes rachas de viento en diferentes puntos de España.