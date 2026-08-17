Muchas comunidades continúan en alerta toda esta semana por la llegada de más tormentas y una notable bajada de temperaturas

La tormenta en Castellón deja 141,6 litros por metro cuadrado y rachas de viento de 100 kilómetros hora en Torás

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Castellón ha sido una de las zonas más afectadas por las tormentas, donde se acumuló hasta 141 litros por metro cuadrado en alguno de sus municipios en menos de 24 horas. Y la situación parece que no irá a mejor, sino que continuará como en las últimas horas, con mucho viento y una notable bajada de temperaturas.

A pesar de las continuas lluvias, las zonas de Alicante y Valencia registraron este pasado fin de semana, máximas de hasta 40 grados, pero las imágenes de sus calles eran otras: calles anegadas y coches completamente inundados por el agua que caía sin descanso. La intensidad de la tormenta y las bolas de hielo que caían han provocado daños en algunos enseres y destrozado muros y paredes de algunas viviendas.

La situación ha mejorado, aunque todavía algunas zonas continúan en alerta por viento y una ligera probabilidad de lluvia y granizo que podría empeorar considerablemente las calles de muchos pueblos. Aunque el sol haya vuelto a salir en la mayoría de los territorios del país, es una pequeña tregua porque las lluvias volverán a mitad de semana, dejando un descenso de temperaturas que muchos también agradecerán.

Una bajada de temperaturas de casi 10 grados

Este lunes, el sur y este peninsular son las zonas que más notarán las lluvias y algo más de frío en el ambiente, pero de cara al miércoles las zonas de la mitad norte y este la situación podría ser muy virulenta. Incluso en Andalucía habrá una bajada de temperaturas de hasta ocho grados.

En las zonas del centro peninsular, también notarán un descenso de unos cuatro grados y por Extremadura y al oeste de Castilla y León bajarían alrededor de seis grados. Donde el calor no da descanso va a ser en las zonas donde más ha llovido este fin de semana, consiguiendo otra vez hasta 40 grados.