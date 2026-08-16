Iván Sevilla 16 AGO 2026 - 18:36h.

Las precipitaciones torrenciales causaron inundaciones de bajos, desprendimientos de paredes y el colapso del alcantarillado

"Llovía a cántaros, entraba agua hasta por los conductos de la electricidad, fue como una dana", nos han contado los vecinos

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CastellónBejís (Castellón) todavía trata de recuperarse de las tormentas con granizo que descargaron este 15 de agosto hasta 186 litros por metro cuadrado en dos horas y media.

El aumento de caudal del río Palancia, que se desbordó, recuerda a la riada en Manzaneda (León) con dos víctimas mortales. Las precipitaciones torrenciales en la provincia castellonense afectaron también a otros municipios.

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Pero, especialmente en Bejís, causaron inundaciones de bajos, desprendimientos de paredes o rocas junto a la carretera y el colapso de tanto los desagües como el alcantarillado.

Vientos de más de 100 kilómetros por hora e intensas lluvias entre las 15 y las 17:30 horas provocaron diversos estragos en un temporal "histórico", según ha calificado el ayuntamiento.

"Fue como una dana, igual", compara una vecina

"La calle era un río", nos describe una vecina que observó con expectación cómo bajaba agua por el pequeño pueblo. "Fue horrible, fue como una dana, igual", compara también.

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"Yo estaba llorando, mientras mis nietos sacaban el agua como podían", nos cuenta a Informativos Telecinco una mujer mayor tras asegurar que su casa fue de las primeras en inundarse.

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"Entraba agua hasta por los conductos de la electricidad", nos recuerda otro residente en Bejís, mientras que un último añade que "llovía a cántaros", algo que no había visto "nunca" allí.

Desde el consistorio han detallado, con datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que "en solo una hora se acumularon 122,8 l/m²". Ocasionando que "pedanías como Las Ventas vivieran momentos de caos absoluto".

"Tomen fotografías y vídeos para posibles reclamaciones", piden

Este 16 de agosto en el que los vecinos están comprobando los daños materiales que han sufrido y siguen limpiando la suciedad acumulada por las tormentas no quitan tampoco ojo del cielo porque continúan en alerta por precipitaciones.

En viviendas, vehículos y calles evalúan los efectos del agua con piedra caídas en la anterior jornada. El Ayuntamiento de Bejís ha pedido a los afectados que "tomen fotografías y vídeos en fachadas, bajos, coches, enseres...".

"Guarden la documentación, ya que estas imágenes son fundamentales para posibles reclamaciones a seguros o administraciones competentes", les han recordado.

"La cosecha de almendras y olivas está perdida", lamentan

"Necesitaremos ayudas. Desde mañana mismo las solicitaremos a los organismos competentes: Emergencias, Consellerias, Diputación, Subdelegación del Gobierno y otras administraciones", ha avanzado el consistorio.

Los fondos que reciban les servirán "tanto para caminos de aldeas como para vías agrícolas, gravemente afectadas por el temporal", han precisado además de lamentar que "la cosecha de almendras y olivas está prácticamente perdida, un duro golpe para agricultores y economía local".