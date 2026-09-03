Las escuelas infantiles, de 0 a 3 años, han abierto las puertas en medio de la ola de calor con la que ha arrancado septiembre

Una bolsa de aire frío del Atlántico provoca una bajada de las temperaturas en España: las zonas afectadas en los próximos días

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El pasado martes 1 de septiembre, tras un final de agosto con un descenso notable (e inesperado) de las temperaturas, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) lanzó un aviso por calor extremo, que aún permanece.

Según sus datos, la presencia de una zona de altas presiones sobre el norte de África y el mar de Alborán ha propiciado la entrada de una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión sobre buena parte de la Península y Baleares. Esta situación, en combinación con la elevada insolación y la subsidencia, está dando lugar a un ascenso progresivo de las temperaturas, hasta alcanzar valores muy elevados para la época del año (más de 40 grados).

El aire acondicionado en los centros, la salvación

En medio de esta semana de calor extremo, las escuelas infantiles han abierto sus puertas para recibir a sus pequeños alumnos, de 0 a 3 años. Como ya ocurrió en el mes de junio, cuando muchos estudiantes denunciaron lo asfixiantes que llegaron a ser las temperaturas dentro del aula, docentes de muchos puntos de España, donde los termómetros han alcanzado los 43 grados, han explicado cómo es comenzar el curso con alerta naranja.

"Ponemos el aire acondicionado y eso permite que los alumnos estén frescos. El calor dentro de las aulas es igual a rendimiento y capacidad de concentración baja y la capacidad de trabajo también disminuye", dicen desde la escuela 'Más Camarena'. En Barcelona, sin embargo, hay centros educativos que no cuentan con equipos de aire acondicionado y donde los alumnos tienen que acudir a clase con "abanicos" o "pequeños ventiladores.

La AEMET ha comunicado también hoy que una masa de frío Atlántico entrará próximamente en la Península, si bien no afectará a Andalucía. El sábado se esperan tormentas fuertes, con chubascos intensos, granizo y fuertes rachas de viento en zonas como Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco y los Pirineos.