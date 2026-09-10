La localidad de Pego, en Valencia, es una de las más afectadas por la tromba de agua

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La playa de Gandia, en Valencia, ha amanecido anegada después de una jornada de lluvias torrenciales que acumularon 60 litros de agua por metro en una hora. Durante la madrugada, el temporal persistió con zonas y calles afectadas, sobre todo las más cercanas al mar. Los bomberos recibieron avisos por rayos caídos.

La localidad de Pego es una de las más afectadas por la tromba de agua de este miércoles y donde se han acumulado 93 litros por metro cuadrado, aunque hoy ya se elevaba a 100, según ha publicado el periódico Las Provincias. La zona donde sigue lloviendo de manera torrencial se delimita entre la comarca de la Safor y el norte de la provincia de Alicante, según esta fuente.

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En la provincia de Valencia, la comarca de la Safor es la que más golpeada por las lluvias que llevan más de 24 horas azotando el territorio, aunque sin grandes incidencias.

Lluvia y caída de rayos en Valencia

Los Bomberos de Valencia este miércoles tuvieron que realizar comprobaciones por posibles incendios originados por los rayos, provocados por las tormentas de hoy, según fuentes de este cuerpo. En Requena se movilizaron para sofocar rápidamente un incendio que ha afectado a 25 metros de cuadrados de terreno.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana ha informado que prácticamente todos los rayos se han registrado en tierra y casi ningún rayo en el mar. Las tormentas que se han formado en el interior, al acercarse a la costa, fueron perdiendo actividad.

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El ente ha explicado que en septiembre, las tormentas marítimas que afectan a la costa suelen ser más frecuentes por la noche, cuando se producen en el litoral convergencias de viento y se crea un gradiente por enfriamiento del aire en capas bajas sobre tierra que no se produce en el mar.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado este miércoles la preemergencia hidrológica nivel amarillo del Plan Especial de Inundaciones (PEI) en la zona hidrológica del Baix Túria. Con ella, se insta a los ayuntamientos de la cuenca que activen su Plan de Actuación Municipal de Inundaciones/Plan Territorial Municipal de Emergencias e intensifiquen la vigilancia de cauces y puntos conflictivos de acuerdo con la 'Guía de recomendaciones a los ayuntamientos'.