Meteocat advierte que es muy posible la formación de un minihuracán llamado Medicane

Envían el mensaje ES-Alert para suspender actividades y movilidad en 20 comarcas de Cataluña por las tormentas previstas

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Meteocat advierte que es muy posible la formación de un minihuracán llamado 'Medicane'. Pero, ¿en qué consiste? Pues un huracán Mediterráneo es un ciclón que tiene algunas características similares a los huracanes pero más leves. Ambos tienen forma circular, con tormentas alrededor e incluso tienen el típico "ojo" visible por satélites.

Aunque tienen una diferencia: su origen. El 'Medicane' se forma en el Mediterráneo y un huracán se produce en el Océano Atlántico. El primero es más pequeño, dura menos y los vientos son menos fuertes mientras que el huracán puede llegar a los 250 kilómetros por hora.

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Si lo observamos en el mapa, se pueden observar las líneas que indican ese "ojo". También se pueden ver en forma de precipitación con el color morado que indican que podrían caer casi 100 litros por hora. Hay que recordar que esto son predicciones pero en todo caso habrá una situación muy complicada en Cataluña durante esta noche.

Salvador Illa pide a la ciudadanía que respete las medidas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido a la ciudadanía que respete las medidas de prevención decretadas por Protecció Civil a partir de este sábado por la tarde ante el episodio de lluvias en Catalunya con una "situación meteorológica muy compleja".

Así lo ha dicho en su intervención en la clausura de la Escola Feminista Dolors Renau del PSC este sábado, donde ha alertado que se trata de un "mini huracán" que afectará a todo el litoral y prelitoral. "No es una broma", ha remarcado Illa, que ha insistido en tomarse con seriedad las medidas que se decreten.