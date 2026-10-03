Redacción Cataluña Agencia EFE 03 OCT 2026 - 19:38h.

La alerta que aconseja no desplazarse o estar en la calle se activa de las 20 horas de este sábado a las 14 horas del domingo

Alerta en Cataluña ante un posible huracán mediterráneo: 17 comarcas catalanas en aviso rojo por chubascos y tormentas

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BarcelonaDespués de mandarse en Castilla-La Mancha también, este 3 de octubre se ha enviado el mensaje Es-Alert para suspender actividades y la movilidad en un total de 20 comarcas de Cataluña por las tormentas previstas.

Así lo ha comunicado Protección Civil de la Generalitat minutos antes de que los teléfonos móviles recibiesen el SMS a las 16:48 horas, tras los estragos ocasionados ya en Tarragona y activarse la alerta roja en la comunidad catalana.

Desde las 20 horas de este sábado hasta las 14 horas del domingo 4 de octubre se mantendrán, en principio, las recomendaciones a la población para que evite estar en la calle o carreteras en la medida de lo posible.

El mensaje avisa de que las lluvias torrenciales pueden afectar a las zonas del litoral y del prelitoral de Tarragona y Barcelona, a las de Girona, y a las comarcas de Osona y el Moianès.

"Existe riesgo grave de inundaciones, hagan caso", advierten

"Existe riesgo grave de inundaciones, hagan caso a las limitaciones establecidas", ha advertido en redes sociales el servicio de emergencias ante las previsiones meteorológicas del fin de semana.

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La acumulación de lluvia puede superar los 200 litros por metro cuadrado en seis horas, estando acompañada de fuertes vientos, tornados e incluso mangas marinas, han precisado en rueda de prensa junto al Meteocat.

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La directora de Meteocat, Sara Sarroca, y el responsable de predicción de este servicio, Santi Segalà, han explicado que los modelos indican que la situación de lluvia que ya vive Cataluña "se puede complicar mucho" en las próximas horas, hasta alcanzar "un episodio excepcional".

Este anuncio está llevando ya a cancelar funciones teatrales, competiciones deportivas o manifestaciones previstas, entre otros eventos que impliquen la asistencia presencial de numerosas personas.

Recomiendan no desplazarse salvo que sea imprescindible

La Generalitat de Catalunña recomienda restringir los desplazamientos a no ser que sean imprescindibles y suspender actividades en el medio natural, parques o jardines.

Asimismo, aconseja que no se celebren actos deportivos o culturales, mercados o ferias, así como cualquier otro encuentro del tipo que sea, específicamente organizado en una zona inundable.

En concreto, en las comarcas del Baix Camp y el Maresme pueden registrarse lluvias torrenciales con más de 40 litros por metro cuadrado en solo media hora este sábado por la noche.

Para la mañana del domingo, el peligro asciende más con precipitaciones extremadamente intensas también en el Baix Camp y la Selva. Pueden afectar a zonas de Girona hasta la tarde-noche.

Terrenos muy saturados por las últimas lluvias

Desde Protección Civil han recordado que los terrenos están muy saturados después de las recientes lluvias y se mantiene la inestabilidad en barrancos y rieras.

La situación en la cuenca del Ebro ha mejorado respecto a la noche anterior, pero es necesario mantener la precaución ante posibles crecidas repentinas con los nuevos chubascos.

Los organismos responsables de cuenca mantienen el seguimiento del caudal, ya que las precipitaciones previstas pueden generar desbordamientos en determinados puntos.

Por lo tanto, piden no atravesar ríos ni rieras u otros espacios inundables, donde los vehículos puedan quedar atrapados entre las corrientes, como ha sucedido ya en los anteriores episodios.