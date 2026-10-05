Las lluvias podrán ser más intensas en zonas del extremo norte, áreas montañosas, vertiente mediterránea y Baleares

Se esperan temperaturas propias de la época del año, excepto en zonas de costa y los archipiélagos, donde se esperan valores elevados

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Se acerca el puente de octubre y el tiempo inestable se extenderá en la mayor parte del territorio a lo largo de la semana. Hasta el lunes 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional en España, se esperan lluvias y chubascos según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para las próximas tres semanas.

La agencia ha concretado que la semana del 5 al 12 de octubre estará marcada por la persistencia de la inestabilidad de las últimas semanas, con lluvias en la mayor parte del país que podrán ser más intensos en zonas del extremo norte, áreas montañosas, vertiente mediterránea y Baleares.

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Por su parte, las temperaturas se mantendrán "en torno a los valores propios de esta época del año", a excepción de zonas costeras de la Península y archipiélagos, donde los termómetros registrarán valores más altos de lo normal.

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La semana siguiente, del 12 al 18 de octubre, se presenta con "mucha incertidumbre", informa la Aemet, algo habitual en otoño por ser una época que se caracteriza por mayor actividad atmosférica. Con la información disponible hasta el momento, se espera un período de posibles precipitaciones en Baleares y zonas costeras del sureste, mientras que en la fachada atlántica las lluvias serán escasas.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que se mantengan con valores propios de la época del año o ligeramente por encima en zonas costeras de la península y Canarias. "No obstante, esta predicción podría variar considerablemente", precisan desde la agencia.

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Para la semana del 19 al 25 de octubre la incertidumbre será aún mayor y se prevén días más cálidos de lo normal, con precipitaciones en el sureste peninsular y en puntos de ambos archipiélagos, "sin una tendencia clara para el resto del país".