Se originó a partir de varias trombas de agua y rápidamente alcanzó la costa de Sicilia

Los meteorólogos de la AEMET reaccionan ante un posible huracán caribeño en pleno mediterráneo: "Podemos tener más problemas para predecir"

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Un tornado ha azotado varias localidades de la zona oeste de la isla de Sicilia, Italia. Lo que comenzó como una doble tromba de agua cerca del puerto de la localidad siciliana de Marsala se convirtió en un impresionante tornado.

Pese a que el fenómeno meteorológico comenzó a formarse en el mar, pronto alcanzó la costa provocando varios heridos y dejando graves destrozos en una escuela y en varias decenas de vehículos. Varios vídeos tomados por personas de la localidad de Marsala muestran la intensidad y el gran tamaño del tornado que ha arrasado con todo a su paso.

No obstante, este no es el único signo del clima inusual de los últimos meses. Durante las últimas semanas se han podido observar las consecuencias de las intensas lluvias en varias localidades de Cataluña que han provocado riadas, inundaciones y destrozos en calles y viviendas. La llegada de un 'meidcán' a las costas del mediterráneo en España ha puesto en alerta a los meteorólogos por la inestabilidad en las predicciones meteorológicas que puede provocar.