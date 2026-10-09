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El tornado que puso en alerta al oeste de Sicilia: se originó en el mar, se adentró por el puerto y dejó varios heridos

El tornado que puso en alerta al oeste de Sicilia: se originó en el mar, se adentró por el puerto y dejó varios heridos
El tornado ha dejado varios heridos y ha destrozado una escuela en Marsala, Sicilia. Informativos Telecinco.
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Un tornado ha azotado varias localidades de la zona oeste de la isla de Sicilia, Italia. Lo que comenzó como una doble tromba de agua cerca del puerto de la localidad siciliana de Marsala se convirtió en un impresionante tornado.

Pese a que el fenómeno meteorológico comenzó a formarse en el mar, pronto alcanzó la costa provocando varios heridos y dejando graves destrozos en una escuela y en varias decenas de vehículos. Varios vídeos tomados por personas de la localidad de Marsala muestran la intensidad y el gran tamaño del tornado que ha arrasado con todo a su paso.

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No obstante, este no es el único signo del clima inusual de los últimos meses. Durante las últimas semanas se han podido observar las consecuencias de las intensas lluvias en varias localidades de Cataluña que han provocado riadas, inundaciones y destrozos en calles y viviendas. La llegada de un 'meidcán' a las costas del mediterráneo en España ha puesto en alerta a los meteorólogos por la inestabilidad en las predicciones meteorológicas que puede provocar.

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