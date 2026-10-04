Los Bomberos han confirmado este domingo estas dos primeras víctimas mortales del temporal

El fuerte temporal en Cataluña, en directo: dos muertos y un desaparecido

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CataluñaEl episodio excepcional de lluvias torrenciales que afecta a Cataluña ha provocado, de momento, la muerte de dos personas, una en Tordera y otra en Montornès del Vallès, en Barcelona, mientras que los bomberos de la Generalitat buscan a una persona desaparecida en la riera de Pineda.

Los Bomberos han confirmado este domingo estas dos primeras víctimas mortales del temporal que está azotado Cataluña desde la tarde de ayer sábado y que se está desplazando de las comarcas del litoral y prelitoral de Barcelona al sur de Girona.

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A la primera víctima se le habría caído encima un muro

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmado esta mañana en su cuenta de X que la primera persona fallecida se encontraba en Tordera (Barcelona) y ha trasladado su pésame a sus familiares. La víctima de Tordera, según ha avanzado TV3, se encontraba en un camping y le habría caído encima un muro.

La segunda víctima mortal corresponde a una persona que se estaba buscando desde hacía unas horas en Montornès del Vallès. Se trataría de un hombre que habría bajado al aparcamiento de su vivienda y se habría quedado atrapado allí.

El presidente catalán ha subrayado que "la situación continúa siendo complicada, en especial en la mitad de Cataluña hacia el norte", y ha pedido "mantener la máxima prudencia y seguir las indicaciones" de las autoridades.